Ngày 4/5/2018 đã diễn ra buổi họp mặt thân tình giữa đạo diễn Quang Huy – đại diện cho WEPRO cùng cánh truyền thông. Tại đây, show diễn đình đám dành cho giới trẻ trong mùa hè – Mùa Hè Không Độ cũng được hé lộ với nhiều điều thú vị. Ngay sau đó, ngày 5/5 tại Cần Thơ, Mùa Hè Không Độ 2018 chính thức “công phá” cùng hàng chục ngàn sinh viên tại đây.

Sự trở lại của show diễn đình đám mùa hè dành cho giới trẻ

Mùa Hè Không Độ 2018 mùa 3 - Sự trở lại của show diễn đình đám mùa hè dành cho giới trẻ

Sau hai lần tổ chức với những thành công và dấu ấn nhất định trong lòng của khán giả trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên, Mùa Hè Không Độ 2018 tiếp tục đánh dấu mình bằng chương trình cuồng nhiệt hơn và hấp dẫn hơn. Với chủ đề “Blast My Stress Away – Cool Down My Life” Chương trình hứa hẹn mang đến sức lan tỏa và kết nối tại 3 thành phố lớn: Cần Thơ (5/5), TP.HCM (27/5) và Hà Nội (17/6).

Đạo diễn Quang Huy tiết lộ những điểm nhấn tại Mùa Hè Không Độ 2018

Chương trình sẽ có chuỗi hoạt động xuyên suốt từ 14h đến 22h cùng các trò chơi cực mát lạnh, lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Điểm nhấn trong suốt cả chương trình chắc chắn sẽ là sân khấu của Mùa Hè Không Độ khi quy tụ dàn ca sĩ hot hiện nay. Theo đó, 14h đến 18h khán giả sẽ được tham dự trò chơi ban ngày Bắn súng Nước “Cực Mát Lạnh” và 19h đến 22h sẽ "quẩy tung nóc” cùng chương trình ca nhạc ban đêm.

Không khí tham dự chương trình cùng truyền thông

Mùa Hè Không Độ là một cái tên đã rất trở thành món ăn tinh thần cho các bạn trẻ, sinh viên hàng năm. Tuy đã qua hai mùa nhưng Mùa Hè Không Độ vẫn giữ cho mình sức nóng riêng trong lần trở lại này. Đặc biệt cả 3 sự kiện của Mùa Hè Không Độ 2018 sẽ được tổ chức ngay chính tại trường đại học của các bạn sinh viên. Tất cả các bạn sẽ tha hồ được Blast Stress Away trong mùa hè này với nhiều sự thú vị, mới lạ ngay tại chính ngôi trường các bạn đang học.

Sân khấu Mùa Hè Không Độ với những sức hút của những sự cái tên và sự kết hợp mới

Phối cảnh hoành tráng của sân khấu Mùa Hè Không Độ 2018

Mùa Hè Không Độ 2018 với sự góp mặt của những cái tên gắn liền với những siêu hit được yêu thích như: Hồ Ngọc Hà, Hương Tràm, Đức Phúc, Hòa Minzy, Erik, Min, Only C, Lou Hoàng, Phương Ly, Justa Tee, Rum, Orange, Đạt G, DJ King Lady, DJ Tyty, Huỳnh James, PJNBOYS, DJ Masew, Rhymastic, MC Ngọc Trai, MC Minh Xù…

Không chỉ đem lại những cái tên được chú ý hiện nay, chương trình còn có sự kết hợp đáng trông đợi giữa các nghệ sĩ cùng các bản hit lần đầu được kết hợp trên sân khấu Mùa Hè Không Độ. Những khoảnh khắc thổi tung căng thẳng “Blast Stress Away” sẽ được các ca sĩ biểu cảm dễ thương, độc đáo để chiều lòng người hâm mộ.

Bật mí siêu hit Em gái mưa của Hương Tràm với 314 triệu views trên bảng xếp hạng âm nhạc lần đầu tiên sẽ được tái hiện vô cùng lãng mạn với sự kết hợp cùng Erik và Đức Phúc để tạo nên siêu phẩm chỉ có ở Mùa Hè Không Độ.

Combo tiết mục Dancing Battle thổi bay căng thẳng để sinh viên cùng gắn kết với nhau qua tiết mục “Nối vòng Không độ” thể hiện tinh thần đoàn kết, cùng chia sẻ khoảnh khắc với nhau cũng là một trong những điểm nhấn của chương trình, hứa hẹn tạo nhiều cảm xúc và kỉ niệm khó quên cho sinh viên khi ngồi trên ghế nhà trường.

Buổi họp mặt thân tình với bữa ăn trưa của đạo diễn Quang Huy

Bên cạnh đó, nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà, bộ ba "Hoa dâm bụt" Hoà Minzy, Đức Phúc, Erik hay Phương Ly, Only C - Lou Hoàng sẽ xuất hiện trong những tiết mục đặc biệt với không gian hoành tráng hứa hẹn sẽ Blast Stress Away/thổi bay căng thẳng ngày hè cùng những bản hit.

Khác với những năm trước, Mùa Hè Không Độ 2018 quy tụ những cái tên đình đám trong cộng đồng underground được yêu thích hiện nay như Dj Masew, Dạt G, Rhymastic, Huỳnh Jeams, Pjnboy... gắn liền với những bản hit như: Tuý Âm, Kém Duyên, Yêu 5, Cớ sao em lại buồn, Quăng Ta Cái Boong, Mình cưới nhau đi… tất cả sẽ xuất hiện trong chương trình mang lại những tiết mục thú vị và hoành tráng trong chương trình.

Trò chơi súng nước đối kháng hấp dẫn của mùa hè thổi bay căng thẳng!

Những trò chơi vận động được dẫn dắt bởi hai MC Minh Xù và Ngọc Trai sẽ giúp tất cả các khán giả hoà mình vào trò chơi đấu súng nước tận hưởng cảm giác “Cực Mát Lạnh” và “Thổi Bay Căng Thẳng/Blast Stress Away” khơi nguồn năng lượng mới đầy tích cực trong công việc và học tập.

Trò chơi bắn súng nước đối kháng tại Mùa Hè Không D(ộ 2018

Nếu như các năm trước, khán giả được dàn trải tham dự nhiều trò chơi tại sân vận động thì năm nay sẽ hoàn toàn thay đổi. Tất cả khán giả sẽ chỉ tham dự một trò chơi bắn súng nước đối kháng cực kỳ lớn và hoành tráng. Với sân khấu và khuôn viên hoành tráng có thể chứa hàng chục ngàn khán giả chương trình chắc chắn sẽ là bùng nổ đầy ấn tượng, giải tỏa căng thẳng làm nên lễ hội Bắn súng nước lớn và độc đáo tại Cần Thơ – TP.HCM – Hà Nội. Trò chơi súng nước đối kháng được kì vọng sẽ là điểm nhấn, sự thay đổi đáng chờ đợi của Mùa Hè Không Độ năm nay cùng với thông điệp “Blast my stress away – cool down my life”.

Mùa Hè Không Độ 2018 trước giờ G

Không chỉ quan tâm đến đời sống tinh thần của sinh viên, Mùa Hè Không Độ 2018 còn mang đến những phần trao học bổng cho những bạn sinh viên có thành tích học tập xuất sắc trong năm học vừa qua. Đây được xem là một nguồn cổ vũ xứng đáng, tiếp thêm động lực cho các bạn trong học tập. Và cũng là một nghĩa cử rất đáng trân quý của nhãn hàng Trà Xanh Không Độ.