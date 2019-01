Monstar gây "choáng" với lời bài hát mới chỉ toàn 3 từ... lạ, poster lại hao hao concept của Red Velvet

Gần 4 tháng sau khi ra mắt MV "Nếu mai rời xa" với đội hình hoàn thiện 5 người, Monstar mới tiếp tục trở lại với sản phẩm âm nhạc mới. Tuy nhiên, ca khúc lần này lại khiến fan vô cùng bất ngờ khi tựa đề chỉ có 3 từ khá lạ lùng và khó hiểu là "BADADU".

Nhiều tài khoản bình luận rằng, ban đầu nhìn hashtag #BADADU họ tưởng đây là cụm viết tắt của một câu nào đó. Nhưng không ngờ khi phần lời bài hát được hé lộ lại cũng chỉ toàn... "badadu" được lặp lại xuyên suốt, chỉ có ngoại lệ đúng 1 câu tiếng Anh "Take my hand and dance" (Nắm tay anh và nhảy).



Tấm lyric poster được Monstar hé lộ trên trang fanpage chính thức.

Bên cạnh hé lộ về mặt tựa đề và ca từ bài hát, Monstar còn gây tò mò hơn cả với tạo hình của 5 chàng trai vừa ma mị, bí ẩn. Poster mang tông màu đỏ - đen làm chủ đạo, chỉ nhìn thấy bóng từ phía sau của 5 thành viên. Tuy nhiên, dân mạng cũng nhanh chóng "soi" concept này làm họ liên tưởng đến bìa single "Bad Boy" của nhóm Red Velvet ra mắt năm ngoái. Đặc biệt là cách sắp xếp font chữ và hình ảnh những chiếc bóng.

Poster "Bad Boy" của nhóm Red Velvet.

Bên cạnh đó, những tấm ảnh thành viên riêng lẻ tung trước của 3 thành viên Key, Nicky và Grey-D cũng tạo chú ý nhờ thần thái chất ngầu cùng concept sang trọng. Với những gì được hé lộ, liệu Monstar sẽ đem tới cho khán giả một ca khúc lạ lùng thế nào, phần hình ảnh ra sao? Tất cả sẽ được giải đáp khi MV "BADADU" chính thức ra mắt vào ngày 17/1 tới đây.

Nicky