Miley viết "sớ" cảm động mừng sinh nhật Liam nhưng fan vẫn kịp soi ra được ẩn ý ca khúc mới đây này

Nhân dịp sinh nhật Liam, Miley Cyrus đã thể hiện tình yêu sâu đậm dành cho người chồng mới cưới của mình bằng một "sớ" văn chương dài ướt át trên trang mạng xã hội. Vô vàn bình luận thể hiện sự cảm động với tình yêu của cặp đôi trẻ đẹp nhất Hollywood này.

Trong đoạn chia sẻ, Miley kể về những khoảnh khắc trong cuộc sống, ở ngôi nhà nơi mà có sự hiện diện của Liam ở từng ngóc ngách: Từ bàn ăn, phòng ngủ cho đến những bữa tiệc, phút giây xem phim cùng nhau, chơi đùa cùng thú cưng. Và quan trọng hơn cả, Miley yêu cách mà Liam khiến cho cô được là chính bản thân mình và trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.

Bức tâm thư dài như "sớ táo quân" của Miley.

Trong khi người người nhà nhà ca ngợi và chảy nước mắt vì Miam thì một số khác đã tinh ý nhận ra trong bức tâm thư này, Miley tiết lộ rằng mình thích viết nhạc về người yêu bằng cây đàn piano ("I love writing songs about you on the piano"). Thế nên, người hâm mộ đoán già đoán non rằng trong album sắp ra mắt sẽ có ít nhất một ca khúc dành riêng cho Liam. Nếu trở thành sự thật, đó sẽ là món quà không thể tuyệt vời hơn cho chồng cũng như cho người hâm mộ cặp đôi này.

Fan sung sướng khi bắt được "thính".

Miley đăng tải video clip mừng sinh nhật Liam