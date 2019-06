Miley Cyrus: Nàng công chúa Disney chinh phục cả thế giới và chàng hoàng tử đời mình bằng "cái điên" bản năng

11 năm trước, ngôi sao tuổi teen Miley Cyrus từng bị chỉ trích kịch liệt vì chụp ảnh gần khỏa thân trên tạp chí khi vẫn còn là trẻ vị thành niên. Sau đó, cô diễn viên 15 tuổi đã phải nghe theo sự chỉ dẫn của hãng Disney, đứng ra công khai xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới hình tượng trong sáng của nhân vật "Hannah Montana". Cho đến khi trưởng thành, lại vẫn là Miley đã dùng cảm nói lên quan điểm của chính mình về sự việc ngày đó: "Tôi vốn không hề muốn xin lỗi chỉ vì được làm những điều mình thích".

Miley Cyrus chính là như vậy. Một nghệ sĩ trẻ hiếm hoi có thể sống đúng với con người thật của mình rồi tạo nên kỳ tích, làm cho công chúng, người hâm mộ chấp nhận và yêu mến con người thật của cô. Chẳng hề cố tình gây scandal hay chiêu trò, tất cả những gì Miley làm đều là vì những khát khao thuần tuý xuất phát từ bản năng.

Sinh ra để làm người nổi tiếng

Miley Cyrus may mắn được sinh ra trong một gia đình nghệ thuật. Bố cô - Billy Ray Cyrus là một ca sĩ hát nhạc đồng quê còn mẹ - Tish Cyrus là một diễn viên kiêm nhà sản xuất phim của Hollywood. Sinh ra trong một cái nôi nghệ thuật nên niềm đam mê với điện ảnh lẫn âm nhạc đã nảy nở trong lòng Miley từ rất sớm. Ngay từ khi lên 8, cô bé đã cầm lấy tay ba và trịnh trọng tuyên bố: "Con muốn trở thành một diễn viên".

Và cơ hội của cô đã tới khi Disney tìm kiếm một gương mặt toanh mới để gửi gắm dự án phim được kỳ vọng rất nhiều là "Hannah Montana". Ban đầu, Miley Cyrus vốn không đủ điều kiện nhận vai do tuổi còn quá trẻ so với nhân vật. Nhưng cuối cùng, những nhà sản xuất không tìm được cái tên nào khác xuất sắc bằng cô bé 14 tuổi này. Vậy là hành trình vụt sáng trở thành công chúa Disney của Miley Cyrus bắt đầu từ đây.

Khỏi cần nói "Hannah Montana" thành công vang dội đến mức nào khi nó nhanh chóng trở thành series thành công nhất trong lịch sử Disney Channel với lượng rating cao kỷ lục, mang về cho Disney lợi nhuận khổng lồ. Diễn xuất của Miley Cyrus trong bộ phim được đánh giá rất cao. Nhiều người nhận xét rằng thực chất cô bé không hề diễn. Miley Stewart và Hannah Montana đều là những bản thể khác nhau của Miley Cyrus.

Xuống sân khấu, Miley vẫn giữ được nét tươi trẻ, đáng yêu của một cô bé tuổi teen. Còn khi lên sân khấu, cô bé sẽ lột xác trở thành một con người hoàn toàn khác. Thần thái tự tin và toả sáng của Miley chính là tự nhiên mà có. Dường như ngay từ khi sinh ra, định mệnh đã sắp đặt để Miley Cyrus trở thành một ngôi sao sáng chói trên bầu trời Hollywood.

Khao khát được là chính mình chứ không phải cái bóng của bất kỳ ai

Sau sự việc gây tranh cãi khi chụp hình tạp chí cùng trang phục "thiếu vải", Miley Cyrus tiếp tục giữ nguyên hình tượng tươi sáng, trẻ trung cho đến năm cô đủ 18 tuổi. Đến tháng 6/2010, sự ra mắt album phòng thu thứ 3 "Can't Be Tamed" đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời Miley Cyrus. Mặc dù bị chỉ trích khá nhiều vì trang phục hở hang và hình ảnh phản cảm nhưng đó cũng là thời điểm chín muồi để cô ca sĩ tuổi teen lộ ra chất nổi loạn ẩn giấu trong vỏ bọc ngoan hiền Hannah Montana.

Cô khao khát thể hiện mình càng nhiều càng tốt, từ những tính cách tốt đẹp cho đến những hành vi thiên về bản năng. Miley từng nói: "Người ta có xu hướng ích kỷ hơn khi còn trẻ, vì khi đó họ còn quá nhiều điều để khám phá về bản thân và chìm đắm trong những suy nghĩ riêng. Tôi mặc áo da, khoác lên mình những bộ lông thú và mang hình hài của một đứa trẻ vô giáo dục".

Tới năm 2011, Miley công khai tuyên bố cô muốn tách biệt và thoát khỏi cái bóng khổng lồ mang tên Hannah Montana. Điều này âu cũng là dễ hiểu, chẳng một diễn viên nào muốn mãi mãi dập khuôn trong một hình tượng cố định. Nhưng việc thoát khỏi một hình tượng đã gắn liền với mình trong nhiều năm tháng đâu có dễ dàng gì. Chẳng vậy mà Daniel Radcliffe trong mắt khán giả vẫn mãi chỉ là cậu bé phù thuỷ Harry Potter hay Zac Efron trầy trật suốt nhiều năm với những vai diễn hot boy nông cạn, thiếu chiều sâu.

Nhưng một con người cá tính và quyết đoán như Miley Cyrus chắc chắn không để bản thân mặc kẹt quá lâu trong một hình tượng cụ thể. Ngược lại, nữ ngôi sao còn khá dễ dàng khiến công chúng không tài nào liên hệ cô cùng với Hannah Montana tươi sáng, đáng yêu một thời nữa. Tất cả những gì Miley cần làm chỉ là bộc lộ hoàn toàn những bản năng sâu thẳm nhất vốn được cất giấu trong con người cô. Từ đây, hành trình nổi loạn của nữ hoàng chính thức bắt đầu.

Nổi loạn cũng là một cách thể hiện chủ nghĩa nữ quyền

Trong những tháng năm nổi loạn, mật độ hoạt động nghệ thuật của Miley Cyrus rõ ràng không còn dày đặc như hồi tuổi teen. Tuy nhiên, những lần xuất hiện của nữ ca sĩ đều cực lực gây chú ý cho công chúng và truyền thông báo giới. Tiêu biểu nhất phải kể đến hình ảnh mái tóc pixie màu bạch kim cùng phong cách "ngực trần đóng vest" giúp Miley làm mưa làm gió suốt năm 2013.

Cựu ngôi sao Disney nhiều lần khẳng định với báo chí rằng cô làm vậy hoàn toàn không phải muốn gây sự chú ý mà chỉ đơn thuần là muốn khẳng định chủ nghĩa nữ quyền. Theo nữ ca sĩ, chẳng có lý do gì mà đàn ông có quyền cởi trần và cắt tóc ngắn cũn cỡn trong khi phụ nữ làm như vậy sẽ bị soi mói cả. Miley hùng hồn tuyên bố: "Tôi cảm thấy mình là nhà nữ quyền mạnh mẽ nhất nhì trên thế giới này. Các cô gái, hãy nghe kỹ lời tôi nói: Đừng sợ hãi bất kỳ điều gì. Đã là phụ nữ thì đều xinh đẹp". Giọng ca "Can't Be Tamed" tiếp tục: "Đàn ông có thể khoe ngực trần của họ trên bãi biển, tại sao phụ nữ chúng ta lại không thể? Sự bất bình đẳng này khiến tôi không thể chịu nổi".

Sau khi thay đổi ngoại hình và phong cách, Miley Cyrus còn tấn công thị trường âm nhạc với hàng loạt sản phẩm bị gán mác "gái hư", tiêu biểu nhất phải kể đến "We Can't Stop" và màn trình diễn huyền thoại trên sân khấu Video Music Awards. Người hâm mộ trên khắp thế giới được một phen choáng váng trước điệu nhảy táo bạo của Miley Cyrus bên cạnh Robin Thicke. Màn trình diễn đã mở ra một cuộc tranh cãi lớn nhất trong năm, đồng thời trở thành một trong những khoảnh khắc đáng lịch sử trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

Sau đó, cũng chính điều này đã đưa twerk trở thành một hiện tượng toàn cầu, còn Miley trở thành người tiên phong cho một lớp trẻ dám sống nổi loạn, đúng với bản chất. Tất nhiên, đây vẫn là vấn đề gây tranh cãi lớn và làm nổ ra một cuộc đấu khẩu trên toàn thế giới về việc "Sống thật với chính mình". Âu cũng là bởi bộ phận không nhỏ giới trẻ đua đòi lợi dụng thông điệp của những ngôi sao nổi loạn như Miley Cyrus để thể hiện.



Miley từng phát biểu, cô không chỉ hành động vì quyền của phụ nữ mà vì nhân quyền nói chung. Nữ minh tinh luôn đấu tranh cho khát vọng được sống trọn vẹn nhất. Cô tâm sự với khán thính giả đài BBC: "Bạn chỉ tồn tại cùng lắm là 100 năm trên trái đất này. Vì thời gian là hữu hạn nên hãy hạnh phúc với từng khoảnh khắc được sống. Chẳng có lý do gì để không là chính mình khi sớm muộn gì bạn cũng sẽ chết. Hãy luôn làm những điều bạn khao khát muốn làm và kiếm tìm điều tuyệt vời nhất xung quanh mình cho đến hơi thở cuối cùng. Vậy mới là sống".

Đừng thay đổi bản chất vì người mình yêu, hãy làm cho họ yêu chính con người mà mình vốn có

Chuyện tình 10 năm của Miley Cyrus và Liam Hemsworth đã khiến báo chí tốn không biết bao nhiêu giấy mực. Đứng ở ví trị của một người ngoài cuộc nhìn vào cặp đôi này, ngoài ngoại hình xuất sắc cực kỳ xứng đôi, người ta chẳng thể nào tìm thấy được điểm chung trong tính cách của hai con người.

Nàng là một ngôi sao đón ánh hào quang sáng chói từ những năm tháng còn rất trẻ, chàng là một nam diễn viên vẫn còn chật vật trên hành trình khẳng định tên tuổi bản thân tại Hollywood đầy khắc nghiệt. Nàng là Miley Cyrus luôn toả sáng và tự tin khi nói về bản thân mình, chàng là Liam Hemsworth, to xác nhưng lầm lì và kiệm lời đến lạ lùng. Sự trái ngược tuyệt đối giữa hai con người khiến chẳng có mấy ai dám tin tưởng về một đoạn kết thật viên mãn dành cho họ.

Chưa hết, gia đình kiểu truyền thống nhà Hemsworth không hề ưng ý về cô con dâu tương lai Miley. Chris Hemsworth chưa từng cho rằng đó là một mối quan hệ tốt đẹp mà cậu em trai Liam nên bước vào. Nhưng Liam đã nói như thế này: "Bạn yêu khi tình yêu đến. Bạn sẽ chẳng bao giờ chọn được người mình yêu".

Vậy là sau biết bao nhiêu lần hợp tan rồi lại tan hợp, cả Miley và Liam đều nhận ra mình chẳng thể dành tình cảm cho ai nhiều như đối phương. Như một định lý muôn thuở, vì trái đất hình tròn nên những người yêu nhau sẽ quay về bên nhau. Người ta thấy Miley bắt đầu nuôi lại tóc dài, trở nên dịu dàng và đằm thắm hơn. Cho đến khi nữ ca sĩ tuyên bố quay lại với Liam Hemsworth, dân tình bắt đầu suy đoán và khẳng định rằng Miley đang cố gắng thay đổi để được Liam yêu thêm lần nữa.

Tuy nhiên, thời gian đã chứng minh điều ngược lại. Chính nam diễn viên mới là người chấp nhận con người Miley, dung hoà và bao che những mặt nổi loạn của cô hết lần này đến lần khác. Còn Miley góp công gì trong hành trình yêu lại từ đầu của cô và Liam? Những câu chuyện ẩn sâu phía trong thì người ngoài cuộc chẳng thể hiểu hết. Chỉ biết rằng, Miley đã thành công trong việc khiến Liam yêu mọi thứ thuộc về cô, kể cả tính cách nổi loạn từng chia rẽ hai người.

Thậm chí, cô còn có năng lực "đồng hoá" ông xã, biến Liam từ một con người lầm lì, ít nói trở nên cởi mở hơn, thậm chí là nổi loạn hơn. Tình yêu là vậy đấy. Nếu thật sự yêu nhau, người ta sẽ không cảm thấy phải chịu đựng những tính xấu của đối phương, ngược lại, sẽ bao dung và thưởng thức chúng.

Miley đã vui vẻ, đã nổi loạn đơn giản vì cô thích thế và đó là chính là con người thật của cô. Điều đó mang đến một tuyên ngôn tích cực cho phái nữ: Đừng vì một ai mà đau khổ hay vui vẻ, hãy luôn yêu bản thân mình trước tiên!



Có nên đánh đồng sự nổi loạn của Miley với lối sống sa đọa

Miley nổi loạn? Đúng! Cô từng sử dụng nhiều đồ uống có cồn và chất kích thích? Không sai! Thậm chí, Miley đã từng sống trong chuỗi ngày tiệc tùng liên miên, hút cần sa phì phèo trên sân khấu, nhưng nữ ca sĩ luôn đủ tỉnh táo để biết điểm dừng, chưa bao giờ hoàn toàn đánh mất lý trí và để bản thân lún sâu vào vũng lầy đến mức không thể vực dậy được.

Chẳng cần so sánh đâu xa, những người bạn có cùng xuất phát điểm là công chúa nhỏ của Disney như Demi Lovato, Bella Thorne hay thậm chí là Selena Gomez đều không có cuộc sống tốt bằng Miley. Bella Thorne và Demi Lovato đã nhanh chóng lún sâu vào cuộc sống sa đoạ không tìm thấy lối ra, còn Selena Gomez phải gồng mình với hình tượng sạch sẽ và hoàn hảo trong mắt công chúng. Selena mất phương hướng, tới mức không thể chịu đựng nổi và buộc phải ngừng hoạt động nghệ thuật để trị liệu tâm lý trong một thời gian dài. Trong khi Miley Cyrus đã yên ấm và hạnh phúc với gia đình nhỏ thì ba vị công chúa một thời kia vẫn đang loay hoay tìm lại con người vốn có của họ.

Vậy mới thấy Miley Cyrus mạnh mẽ tới mức nào, đặc biệt tới mức nào mới có thể sống là chính mình trong giới showbiz phức tạp và nhiễu nhương như thế? Mặc dù cuộc đời và sự nghiệp của cô nàng cũng chẳng phải luôn trải đầy hoa hồng, nhưng cách Miley chấp nhận và vượt qua khiến hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới phải ngả mũ nể phục bản lĩnh của nữ minh tinh trẻ tuổi.