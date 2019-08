MGMA 2019: BTS "hạ gục" EXO dù không tham dự, TWICE phá kỉ lục Daesang của SNSD

"M2 X Genie Music Awards 2019" ("MGMA 2019") vừa diễn ra tại Olympic Gymnastics Arena của thủ đô Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 1/8. Lễ trao giải được Mnet và trang nhạc số Genie cùng tổ chức với mục đích tạo nên một buổi lễ khác biệt với các lễ hiện này vì chỉ tập trung vào thành tích nhạc số của các bài hát được phát hành từ 1/7/2018 đến 19/6/2019.

Đối với hạng mục tân binh, không có gì bất ngờ khi TXT và ITZY lần lượt "ẵm" giải nhóm nhạc nam mới và nhóm nhạc nữ mới xuất sắc nhất. Với lợi thế là hậu bối của BTS và TWICE cùng với sản phẩm âm nhạc chất lượng ngay từ ca khúc debut, 2 nhân tố mới này đã được cư dân mạng tiên đoán được thành tích này.

TXT và ITZY

BTS dù không tham dự "MGMA 2019" nhưng vẫn đủ sức "hạ gục" đối thủ EXO với 2 Daesang (M2 video hàng đầu và Nghệ sĩ hàng đầu) và 4 giải thưởng khác. Nam ca sĩ ballad Paul Kim xuất sắc vượt nhiều đối thủ đề mang về Daesang Âm nhạc hàng đầu với hit "Me After You".

Paul Kim

Daesang cuối cùng của "MGMA 2019" thuộc về TWICE với danh hiệu Nghệ sĩ có thành tích nhạc số tốt nhất. Qua đó, nhóm nữ 9 thành viên của JYP đã mang về tổng cộng 12 Daesang trong sự nghiệp của mình, phá vỡ kỉ lục girlgroup có nhiều Daesang nhất Kpop của SNSD (11).

TWICE

Kết quả các giải thưởng đã được trao tại "MGMA 2019": Daesang Nghệ sĩ hàng đầu: BTS M2 video hàng đầu: BTS

Âm nhạc hàng đầu: "Me After You" (Paul Kim) Nghệ sĩ có thành tích nhạc số xuất sắc nhất: TWICE

Giải thưởng độ phổ biến Nghệ sĩ phổ biến nhất của M2: IZ*ONE Nghệ sĩ phổ biến về âm nhạc của Genie: BTS Nghệ sĩ phổ biến toàn cầu: BTS

Hạng mục âm nhạc Nhóm nhạc nam: BTS Nhóm nhạc nữ: TWICE Nam nghệ sĩ solo: Paul Kim Nữ nghệ sĩ solo: Chungha Nam tân binh: TXT Nữ tân binh: ITZY Nam nghệ sĩ trình diễn: BTS Nữ nghệ sĩ trình diễn: IZ*ONE Nghệ sĩ có giọng xuất sắc: MAMAMOO Ban nhạc: DAY6 Ngôi sao âm nhạc thế hệ mới của Genie: AB6IX, Kim Jaehwan Ngôi sao đình đám của M2: PENTAGON, WJSN Sáng tạo trình diễn: Lia Kim Cải cách âm nhạc: Yoon Jongshin

