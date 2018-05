Mark Nguyen: nhiếp ảnh gia gốc Việt kiêm fashionisto có tiếng lại chính là người phụ trách hình ảnh cho Justin Timberlake

Khi Justin Timberlake thực hiện màn biểu diễn lịch sử của mình ở sân khấu Super Bowl LII tại Minneapolis, Minnesota vào ngày 4 tháng 2 vừa qua, anh ấy được bao quanh bởi 67.612 người hâm mộ, hàng nghìn ống kính của giới truyền thông cùng sự dõi theo và cổ vũ từ bạn bè và gia đình. Vào ngày hôm đó, Timberlake đã có một màn thể hiện hoành tránh với các ca khúc từ thời Future Sex/ Love Song cho tới album mới Man of the wood; đồng thời nhấm nhá về mẫu giày mới Air Jordan 3 JTH và gây tranh cãi kịch liệt với hình ảnh Hologram của Queen.

Superbowl 2018 Half-time show của Justin Timberlake là một trong những màn trình diễn Superbowl đình đám nhất mọi thời đại.

Quá nhiều cảm xúc, quá nhiều thứ để xem và ghi nhớ, thế nhưng, trong số hơn 67 nghìn người bao quanh Timberlake vào ngày hôm ấy, không có ai dõi theo anh sát sao hơn một người đàn ông gốc Việt; người lặng lẽ ghi lại từng khoảnh khắc của một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất thập niên này. Cũng chính nhân vật là người đưa đến công chúng những hình ảnh về Justin Timberlake, từ phòng thu ra ngoài đường phố cho tới những hoạt động của tour diễn Man of the woods.



Bạn có biết rằng, những tấm ảnh này đều đến từ một nhiếp ảnh gia gốc Việt?

Nhân vật đang được nói đến ở đây là nhiếp ảnh gia nổi tiếng Mark Nguyen, người đang giữ vai trò là nhiếp ảnh gia cá nhân của chàng nghệ sĩ tài hoa Justin Timberlake.

Anh chàng gốc Việt tài năng Mark Nguyen - người đứng sau những bức ảnh của Justin Timberlake trong suốt quá trình quảng bá album Man of the woods.

"Đó là sân khấu của anh ấy, nhưng cũng là sân khấu của tôi!"

Lớn lên ở Los Angeles, Mark Nguyen đã luôn luôn đam mê âm nhạc, đặc biệt là nhạc rap cùng văn hóa hip-hop. Anh thừa nhận rằng nhiếp ảnh chỉ là một trong những điều anh giỏi và ưa thích; và anh chọn đó làm nghề nghiệp của mình chỉ vì lời gợi ý từ một người bạn. "Tôi cứ nhắm mắt đưa chân và hy vọng rằng khả năng của mình sẽ đưa mình đi càng xa càng tốt. " Mark Nguyen trả lời phỏng vấn với tờ HYPEBEAST về quyết định nghề nghiệp làm thay đổi cuộc đời mình.



Mark Nguyen - khởi đầu từ chụp ảnh cho tiệm cắt tóc, trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cho P. Diddy và Justin Timber Lake.

Việc lựa chọn ngành nhiếp ảnh có thể ít nhiều là ngẫu nhiên, thế nhưng cái cách mà Mark Nguyen thành công và đứng ở vị trí hiện tại được định nghĩa bằng hai từ "chăm chỉ và khẩn trương". Trước khi về dưới trướng của Timberlake, Mark đã đặt chân vào giới giải trí qua ống kính bằng việp chụp ảnh cho Diddy.

Một trong những hình ảnh của P. Diddy do Mark Nguyen thực hiện.

Mark kể lại rằng, anh đã từng có thời điểm làm việc ở một cửa tiệm cắt tóc trước khi lọt vào mắt xanh của Diddy cùng đội ngũ truyền thông dưới trướng anh. "Puff (nghệ danh khác của Diddy) đã chú ý đến công việc của tôi. Tôi vốn là một khách quen ở một cửa hàng cắt tóc, gần như là vào thứ tư mỗi tuần. Cửa tiệm đó nằm ở đường Melrose, Hollywood, và tôi đã được chủ tiệm nhận vào phụ trách mảng hình ảnh. Tôi chụp ảnh ở đó khoảng vài tháng, và sau đó Puff cùng đội ngũ của anh ấy tìm thấy tôi trên mạng xã hội. Nhóm PR của Puff gửi email mời tôi phỏng vấn, và thế là tôi nghỉ công việc cũ để trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp."

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có ngày được cộng tác với Puff." - Mark Nguyen nói về bước ngoặt may mắn của bản thân mình.

Nhiếp ảnh gia Mark Nguyen, mang trên chân đôi Air Jordan 3 JTH - do Justin Timberlake hợp tác sản xuất cùng Nike.

Trong suốt năm 2016, Mark đồng hành cùng tour diễn Bad Boy Family Reunion, làm việc bên cạnh nhiếp ảnh gia cá nhân của P.Diddy - Carlos "Kaito" Araujo. Công việc này được miêu tả là khắc nghiệt tới mức anh như bị "ném vào biển lửa". Chụp hình lại mọi khoảnh khắc của Diddy và nhiều sự việc liên quan là công việc chiếm trọn thời gian hàng ngày của Mark Nguyen. "Làm việc cho Puff và Justin là hai trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Giờ đây thì tôi đang làm việc cho Justin, và thú thực là công việc thoải mái hơn nhiều; và tôi biết rõ bản thân đang làm thứ gì."

Một trong số những hình ảnh ấn tượng được Mark Nguyen thực hiện trong tour diễn Man of the woods.

Bad Boy Family Reunion Tour kéo dài tới 26 tháng, trong khi Mark mới đảm nhiệm vai trò hình ảnh của show diễn Man of the Woods của Timberlake được một tháng rưỡi.Công việc này là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ đối với Mark, và cường độ làm việc của anh không thua kém gì đội ngũ vũ công cũng như các nhà sản xuất.

"Tôi cùng các vũ công và đội ngũ quay phim phải làm việc trong mọi buổi tập; đặc biệt là tôi. Do sân khấu quá lớn nên tôi phải luôn luôn duy trì năng lượng, nhiều ngày tôi mệt rũ ra như chết rồi vậy. "

Một hình ảnh hậu trường của MV Say Something - Justin Timberlake.

"Sân khấu của Justin Timberlake - về một khía cạnh nào đó - cũng là sân khấu của tôi. Do bản thân là nhiếp ảnh gia duy nhất của tour diễn, thành thử thôi phải chạy xunh quanh và tìm cách chụp lại toàn bộ các góc nhìn của mỗi màn biểu diễn. Do không có buồng làm việc nên tôi cứ thế ngồi xuống sàn mà tác nghiệp. Tôi cảm nhận được tất cả mọi thứ của tour diễn, và điều đó thực sự rất ấn tượng!" - Mark nói về những trải nghiệm của mình khi theo tour cùng Justin Timberlake.

Những hình ảnh ấn tượng của Justin Timberlake dưới ống kính của Mark Nguyen.

Chàng nhiếp ảnh gia đam mê thời trang, được Justin Timberlake tặng riêng giày vì yêu quý

Theo dòng chủ đề về mẫu giày Air Jordan 3 đang làm mưa làm gió ở thời điểm hiện tại -"JTH" - Mark cũng có đôi chút giãi bày về Justin Timberlake (dĩ nhiên, anh ta là người tạo ra dòng giày thể thao này mà!) cùng tình yêu của JT với nhãn hiệu này. Justin - trong nhiều năm - đã luôn thể hiện bản thân là một fan cuồng của dòng giày Air Jordan, đặc biệt là dòng 1, 2 và 3, vì thế trong lần come back với album mới này, anh đã không bỏ lỡ cơ hội kết hợp với nhà thiết kế huyền thoại Tinker Hatfield để cho ra mắt mẫu giày Jordan mới rồi diện nó mọi lúc, mọi nơi, đặc biệt là trên cả sân khấu Superbowl huyền thoại vừa qua.

Nhìn qua thì giống Air Jordan 3 White Cement, kỳ thực đôi giày mả JT mang trong show diễn Super Bowl vừa qua có tên "JTH", được anh kết hợp cùng nhà thiết kế huyền thoại Tinker Hatfield sản xuất.

Rõ ràng, Justin đã có những ảnh hưởng nhất định tới Mark Nguyen. Họ cùng chia sẻ với nhau niềm đam mê với văn hóa bóng rổ, với những đôi sneaker lấy cảm hứng từ huyền thoại Michael Jordan; và khi Air Jordan 3 "JTH" ra mắt, Mark Nguyen đã cố gắng mua cho bằng được phát hành này trên SNKRS, thế nhưng rất tiếc nó đã cháy hàng trước khi Mark kịp đặt tay lên dấu swoosh 2018. Nhưng Justin - không để người cộng sự của mình phải đi một đôi White Cement nào khác để thay thế - đã tặng Mark một đôi JTH 3s mới tinh.



Đôi Air Jordan 3 JTH mà Timberlake dành tặng Mark Nguyen.

Đôi Air Jordan Timberlake tặng chỉ là một phần "tặng kèm" cho Mark trong suốt quá trình cộng tác. Mark cũng tự hào nói rằng Justin đã rất nhiệt tình ủng hộ nhãn hiệu thời trang của riêng mình - mang tên Maybe Tomorrow. "Tôi đã chuẩn bị cho Maybe Tomorrow trong suốt 2 năm rồi cho ra mắt nó vào tháng 9 năm 2017. Nếu bạn muốn kiếm một chiếc beanies giống cái mà JT đội trong suốt các tour Man of the woods thì nó đến từ nhãn hiệu của tôi nhé!"

Những chiếc beanies "tệp đính kèm" với JT trong suốt các tour diễn Man of the woods chính là sản phẩm của anh chàng gốc Việt Mark Nguyen.

Ông trùm nhét bass Timbaland cũng đội một chiếc mũ len từ nhãn hiệu Maybe Tomorrow của Mark Nguyen.

Niềm đam mê thời trang đóng góp một phần rất lớn vào định hướng nghề nghiệp của Mark Nguyen. Thiết kế và kiến trúc là hai thứ mà anh chàng này đam mê, thế nhưng anh cũng rất ưa thích chụp ảnh các đôi giày và những tấm hình thời trang. Mark cho rằng, thời trang giãi bày mọi thứ một cách còn chân thật hơn trên sàn diễn, và Timberlake - ông chủ hiện tại của mình - là người thể hiện khá chính xác khía cạnh này.

Thời trang và nhiếp ảnh là hai thứ luôn dung hòa trong những pose hình của Mark Nguyen.

Mark Nguyen mang trên chân đôi giày Yeezy 700 đình đảm suốt thời gian qua. Chịu nhiều ảnh hưởng từ nền văn hóa đường phố bụi bặm, anh ăn mặc rất có gu; điều này thể hiện trên trang cá nhân được cả Highsnobiety và Complex nhấn nút theo dõi.

Một bức hình Mark Nguyen thực hiện để tự quảng bá cho nhãn hiệu thời trang của mình.

Luôn luôn chuyên tâm vào tất cả mọi thứ, tuy nhiên Mark cũng không bao giờ quên những người bạn cũ ở thành phố LA - nơi anh lớn lên. Mark Nguyen cho rằng những con người chăm chỉ ở thành phố này là nguồn cảm hứng lớn nhất để anh làm việc mỗi ngày. Một lời khuyên từ Mark tới những người đang ôm ấp mộng theo con đường nhiếp ảnh:"Hãy luôn là chính mình và luôn nhìn nhận mọi thứ một cách lạc quan."