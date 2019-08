Lotteria tung ra combo gà rán có 1-0-2, quyết tâm cùng GrabFood "phá đảo" thị trường ăn trưa mùa hè này!

Chương trình Here We Go – Thánh Ăn Đại chiến với sự đồng hành của GrabFood để tôn vinh ẩm thực Việt.

GrabFood là dịch vụ giao nhận thức ăn có mạng lưới rộng khắp Đông Nam Á, hiện có mặt ở 6 quốc gia: Indonesia, Singapore, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, và Philippines. Tại Việt Nam, GrabFood hiện đang có mặt tại 15 tỉnh thành, với thời gian giao nhận thức ăn trung bình khoảng 20 phút.