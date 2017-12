Lời nói của Thùy Dương liệu có thành sự thật khi "Next Top" và "The Face" chung nhà?

Đối với những khán giả yêu thích chương trình "Vietnam's Next Top Model" mùa giải All Stars chắc không thể nào quên phần nhận xét ở tập 5.

Giám khảo Nam Trung chia sẻ, anh có nghe một thí sinh nào đó với chất giọng quen thuộc nói rằng, họ sẽ cố gắng nổi bật trong cuộc thi để sau khi ra khỏi chương trình có thể làm nhiều việc khác nữa, ví dụ như Huấn luyện viên, giám khảo. Nói đến đây, các giám khảo đều bật cười và người đó chính là Thùy Dương.

Tuy nhiên, Thùy Dương cũng đính chính là mình chỉ muốn nói là sẵn lòng truyền dạy cho thế hệ đàn em, còn ngồi trên ghế nóng được hay không phải trải qua nhiều thử thách, phải có quá trình.



Tuy chỉ là một lời nói mang tính chất "bông đùa" nhưng Thùy Dương lại nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các giám khảo vì ai cũng có quyền nghĩ đến điều này. Thậm chí, các cô gái của mùa giải All Stars còn được thử đóng vai các HLV, giám khảo nhận xét những thí sinh khác. Nam Trung tự tin nói rằng: "Bước ra từ Vietnam's Next Top Model, em có rất nhiều cơ hội, em có thể làm giám khảo, em có thể làm HLV, em có thể làm rất nhiều thứ..."

Và rất có thể, câu nói của Thùy Dương sắp trở thành hiện thực khi chương trình đối thủ "The Face Vietnam" chính thức về chung nhà với "Vietnam's Next Top Model". Không thể phủ nhận "Vietnam's Next Top Model" là 1 trong những chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm ra thế hệ người mẫu mới đầy tài năng cho làng giải trí, chẳng nói đâu xa khi 2 thí sinh xuất phát từ chương trình là Phạm Hương và Hoàng Thùy đã được mời làm HLV "The Face Vietnam".

Biết đâu đấy, trong tương lai chúng ta lại được thấy 1 HLV Thùy Dương thì sao?