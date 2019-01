Loạt Quán quân bất ngờ bị loại khỏi "America's Got Talent" mùa All Stars

Tập 2 của "America's Got Talent: The Champions" đã chính thức lên sóng. Đây là mùa giải All Stars quy tụ những gương mặt thí sinh tài năng tại tất cả các phiên bản "Got Talent" trên toàn thế giới, đặc biệt nhiều người trong số đó từng đăng quang ngôi vị Quán quân.

Tuy nhiên, trong tập 2, một loạt cái tên từng xưng vương ở các mùa giải trước đều bất ngờ bị loại, có thể kể đến như 2 cô gái huấn luyện chó Ashleigh & Sully - Quán quân "Britain's Got Talent" mùa 6, nhóm nhảy dây DDF Crew - Quán quân phiên bản Hà Lan mùa 5, Quán quân "America's Got Talent" mùa 1 Bianca Ryan...

Ashleigh & Sully

Bianca Ryan

3 gương mặt bước vào bình chọn của khán giả để lựa chọn người đi tiếp là Quán quân phiên bản Mỹ mùa 12 Darci Lynne Farmer, thí sinh mùa 13 Courtney Hadwin và Quán quân phiên bản Tây Ban Nha mùa 1 Cristina Ramos. Courtney Hadwin là người bị loại đầu tiên.

Courtney và Darci Lynne lần lượt bị loại

Darci Lynne và Cristina là 2 cái tên cuối cùng. Những tưởng cô bé múa rối bụng Darci Lynne - người từng nhận được 52 triệu lượt bình chọn của khán giả sẽ đi tiếp nhưng không, Host Terry Crews trong sự ngỡ ngàng của khá nhiều người, trong đó có chính giám khảo Simon Cowell.

Simon đã phải đứng dậy với vẻ mặt bất ngờ khi tên của Cristina được xướng lên nhưng sau đó anh vẫn chúc mừng nữ thí sinh được đi tiếp.

America's Got Talent: "Bohemian Rhapsody" - Cristina Ramos