Loạt ảnh hiếm ghi lại những khoảnh khắc xúc động trong lịch sử khiến người xem bồi hồi dù bao năm đã trôi qua

Ảnh chụp tại một hòn đảo của Hi Lạp năm 1970. Hi Lạp nổi tiếng là có nhiều mèo hoang được chính phủ và tổ chức động vật bảo vệ. Thời tiết ấm áp, thức ăn dồi dào và ít bị... triệt sản - đó là những lí do khiến "đội quân mèo" ở Hi Lạp phát triển hùng hậu, mà hầu hết bọn chúng đều thương mấy bác đánh cá lắm!