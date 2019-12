LMHT: Khan đổi tên tài khoản máy chủ Hàn Quốc, gián tiếp xác nhận sẽ gia nhập Fun Plus Phoenix

Chấm dứt hợp đồng 1 năm với SKT T1 (T1), Khan đã trở thành tuyển thủ tự do và đang tìm kiếm một bến đỗ mới trong mùa giải 2020. Theo nhiều nguồn tin từ Hàn Quốc, hiện tại anh chàng đang hướng mục tiêu tới LPL, với mong muốn sẽ tìm kiếm được một bản hợp đồng "béo bở" nhằm tích lũy chút vốn liếng trong 2 năm cuối sự nghiệp, trước khi lên đường nhập ngũ.

Có thể nói về vấn đề đãi ngộ, Khan đã có những chia sẻ khá thẳng thắn. Vậy nên, dù cho T1 không thể giữ chân anh bởi yêu cầu về lương bổng quá cao, thì người hâm mộ đội tuyển vẫn đang dành nhiều thiện cảm cho Khan và rất mong chờ thông tin về đội tuyển mới của anh chàng này.

Mới đây, Khan lại có một động thái rất đáng lưu ý, khi tài khoản LMHT máy chủ Hàn Quốc của anh chàng này đã chính thức đổi tên, từ SKT Khan thành FPX Kaan. Từ khóa FPX ở đây, có lẽ không thể có một ý nghĩa nào khác ngoài tên viết tắt của Fun Plus Phoenix - đội tuyển vừa đăng quang ngôi vô địch CKTG 2019.

Theo những hé lộ từ ESPN - một nguồn tin khá uy tín trong giai đoạn chuyển nhượng LMHT, thì Fun Plus Phoenix vốn đã có ý định chiêu mộ Khan ngay khi tuyển thủ này chấm dứt hợp đồng với SKT T1, như một lựa chọn để thay thế cho Gimgoon.

Là một trong những cái tên góp công lớn vào chiến tích vô địch thế giới của FPX, nhưng Gimgoon vẫn bị coi là mắt xích yếu nhất của đội tuyển này. Người chơi Đường trên của FPX không sở hữu kỹ năng cá nhân quá xuất sắc, dù khả năng phối hợp đồng đội cũng như thi đấu tuân thủ chiến thuật của Gimgoon là không cần bàn cãi, nhưng việc sở hữu một người chơi đường đơn có khả năng độc lập tác chiến tốt vẫn là ưu tiên số 1 của FPX để khắc phục những điểm yếu cố hữu của đội tuyển này.

FPX Gimgoon

Tại Bán kết CKTG 2019 gặp Invictus Gaming, Gimgoon gần như lép vế hoàn toàn trước TheShy trong giai đoạn đi đường. Dù dấu ấn của anh trong chiến thắng chung cuộc trước IG là rất lớn, nhưng meta game vốn thay đổi liên tục và một khi Gangplank - bài tủ chuyên dụng để đánh hòa đường của Gimgoon bị giảm sức mạnh, thì không gì có thể đảm bảo rằng anh chàng vẫn sẽ giữ được phong độ như hiện tại.



Trong khi đó, Khan lại là cái tên có thể đáp ứng đầy đủ những yếu tố mà FPX cần. Khan hội tụ đầy đủ những tố chất mà Gimgoon có, đồng thời cũng là một tuyển thủ nổi tiếng "tay to" và không ngại "va chạm" trong bất kỳ kèo đấu kỹ năng nào. Tại CKTG 2019 vừa qua, Khan cũng là một trong hai cái tên thi đấu ổn định nhất của SKT T1, bên cạnh Clid.

Ở mọi khía cạnh, việc Khan gia nhập Fun Plus Phoenix gần như sẽ nâng cấp sức mạnh của đội tuyển này lên một tầm cao mới, khi những điểm yếu của họ sẽ được khắc phục, và những điểm mạnh lại tiếp tục được phát huy. Và hơn hết, ngay tại thời điểm này, Fun Plus Phoenix càng có lý do để tìm kiếm một bản hợp đồng bom tấn, bởi họ đã thay thế Invictus Gaming trở thành đội tuyển nắm giữ cơ hội lặp lại chiến tích 2 lần vô địch CKTG liên tiếp của SKT T1.