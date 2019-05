Lịch sử của BXH Billboard Hot 100 từng chứng kiến những ca khúc bám trụ dai dẳng tại top 10 như thế này đây!

Có thể nói, để tồn tại trên "đường đua" quyết liệt này không phải chuyện đơn giản bởi sự xuất hiện của vô vàn đối thủ có sức chiến đấu bền bỉ. Đặc biệt, khi ca khúc có dấu hiệu tụt hạng sẽ nhanh chóng trượt dốc và văng khỏi bảng xếp hạng bất kỳ lúc nào. Ngoài ra, "sàn đấu" Hot 100 dường như chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt khi hàng loạt tên tuổi cạnh tranh gay gắt để vươn lên những vị trí quan trọng. Ấy vậy, 9 siêu hit này lại sở hữu số tuần bám dính tại top 10 dai dẳng nhất từ trước đến nay.

"Girls Like You" – Maroon 5 ft. Cardi B (33 tuần)

Siêu hit "Girls Like You" trích từ album phòng thu thứ 6 mang tên "Red Pill Blues" của ban nhạc Maroon 5. Màn kết hợp cùng nữ rapper lắm chiêu Cardi B bắt đầu chuỗi ngày công phá làng nhạc thế giới và "chễm chệ" tại vị trí No.1 thuộc bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Không chỉ gặt hái thành tích nổi bật về mặt thương mại, đĩa đơn còn "nằm yên" trong top 10 Hot 100 suốt 33 tuần liên tiếp.

MV "Girls Like You" - Maroon 5 ft. Cardi B

MV sở hữu dàn mỹ nhân bậc nhất làng giải trí Hollywood, người xem bị hút hồn khi họ liên tục phô diễn những biểu cảm đáng yêu, nhảy múa hết mình và nhép theo tiếng hát đầy hấp dẫn của Adam Levine. Hiện tại, MV nắm giữ trong tay hơn 2 tỷ lượt xem trên ứng dụng YouTube.

"Shape Of You" – Ed Sheeran (33 tuần)

Ed Sheeran luôn làm hàng triệu con tim người hâm mộ "đổ đốn" trước hàng loạt bản nhạc sở hữu những ca từ sâu sắc cùng giai điệu đầy bắt tai. Trong đó, "Shape Of You" được xem là đĩa đơn thành công nhất trong sự nghiệp của nam ca sĩ. Ngay sau khi phát hành, bài hát nhanh chóng đạt vị trí số 1 tại hơn 34 quốc gia và ngồi vững ngai vàng Hot 100 suốt 12 tuần.

Ngoài ra, "Shape Of You" trở thành single được nghe nhiều nhất trên ứng dụng Spotify khi thu về hơn 2 tỷ lượt truy cập.

Không chỉ vậy, nó còn bám trụ dai dẳng top 10 tại bảng xếp hạng này tận 33 tuần liên tiếp. Siêu hit chính thức được Billboard xếp hạng thứ 9 thuộc danh sách "Những bài hát thành công nhất mọi thời đại" và trở thành ca khúc hay nhất năm 2017.

MV "Shape Of You" - Ed Sheeran

"Sicko Mode" – Travis Scott (32 tuần)

"Sicko Mode" đĩa đơn đạt danh hiệu Quán quân Hot 100 đầu tiên của nam rapper Travis Scott, trích từ album phòng thu thứ 3 mang tên "Astroworld". Ca khúc nhận được vô số đánh giá tích cực từ các nhà phê bình âm nhạc, theo tạp chí Rolling Stone mô tả "Bản nhạc thể hiện khả năng phối hợp giai điệu đỉnh cao của Travis".

MV "Sicko Mode" - Travis Scott

Ngoài ra, ca khúc còn giúp bạn trai của Kylie Jenner xác lập kỷ lục là bài hát hip-hop đầu tiên có thời gian "lưu trú" lâu nhất theo ghi nhận của bảng xếp hạng Hot 100 với 32 tuần lễ.

"Closer" – The Chainsmokers ft. Halsey (32 tuần)

Màn hợp tác cùng The Chainsmokers giữ thành tích "khủng long" khi nằm yên tại top 5 Billboard Hot 100 đúng 27 tuần, trong đó có 12 tuần giữ vị trí Quán quân và vượt qua thành tích của Avicii trước đây. "Closer" trở thành cơn sốt nhờ vào sự kết hợp ăn ý giữa bộ đôi DJ cùng giọng hát ngọt ngào của Halsey, ca khúc nhanh chóng bội thu về mặt thương mại ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Bài hát được giới chuyên môn đánh giá rất cao.

Chưa dừng lại ở đó, khi đã rời khỏi top 5, siêu hit vẫn "nằm lì" tại top 10 suốt 32 tuần và chứng minh sức hút mãnh liệt hơn bao giờ hết vào thời điểm ấy.

MV "Closer" - The Chainsmokers ft. Halsey

"How Do I Live" – LeAnn Rimes (32 tuần)

Bản nhạc "How Do I Live" của nữ ca sĩ LeAnn Rimes đã lập được nhiều "chiến công" lừng lẫy tại mặt trận Billboard Hot 100. Ca khúc từng giữ kỷ lục "quái vật" khi sở hữu thời gian trụ vững top 5 lên đến 25 tuần liên tiếp và không một đối thủ nào xác lập được trong hơn 19 năm. Sau đó, nó bị soán ngôi bởi bộ đôi DJ The Chainsmokers cùng siêu phẩm "Closer".

MV "How Do I Live" - LeAnn Rimes

Chưa dừng lại ở đó, "How Do I Live" chẳng chịu "buông tha" bảng xếp hạng Hot 100 bởi LeAnn Rimes đã "nằm yên" tại top 10 suốt 32 tuần. Mặc dù chưa một lần vươn đến ngôi vị No.1 nhưng nhờ vào sự trường tồn bền bỉ, ca khúc được Billboard gọi tên tại danh sách "Bài hát thành công nhất của thập niên 1990".

"Uptown Funk" – Mark Ronson ft. Bruno Mars (31 tuần)

Màn kết hợp giữa Mark Ronson, Bruno Mars gặt hái vô vàn giải thưởng danh giá và hàng loạt thành tích nổi bật trên toàn cầu. "Uptown Funk" là bản nhạc phối hợp hài hòa từ các âm điệu bắt tai như funk-pop, soul và boogie. Ngoài ra, tiết tấu sôi động cùng lời bài hát tràn đầy năng lượng đã giúp hai nam nghệ sĩ càn quét mạnh mẽ bảng xếp hạng Hot 100 và xếp vị trí No.1 suốt 14 tuần.

Hiện tại, MV "Uptown Funk" đang nắm giữ hơn 3,5 tỷ lượt xem trên YouTube.

Cú bắt tay này nhận được cơn mưa tán dương từ các nhà phê bình âm nhạc, đa số mọi người đều bị chinh phục bởi sự pha trộn độc đáo giữa các nhạc cụ. Đặc biệt, "Uptown Funk" còn bám trụ tại top 10 Hot 100 suốt 31 tuần.

MV "Uptown Funk" - Mark Ronson ft. Bruno Mars

"Smooth" - Santana ft. Rob Thomas (30 tuần)

"Smooth" – bản nhạc thuộc thể loại Latin-rock được thể hiện bởi ban nhạc Santana và Rob Thomas. Ngay sau khi phát hành, bài hát bất ngờ phủ sóng dày đặc ở khắp mọi nơi và nhanh chóng "leo lên" vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Hot 100. Ngoài ra, "Smooth" xuất hiện trong danh sách đĩa đơn xuất sắc trong hai thập kỷ liên tiếp của Billboard và được xem là một trong những sáng tác thuộc thể loại Rock vĩ đại nhất lịch sử của làng nhạc quốc tế.

MV "Smooth" - Santana ft. Rob Thomas

Cú bắt tay huyền thoại này đã bội thu ở lễ trao giải Grammy khi chiến thắng tại 3 hạng mục quan trọng nhất. Không chỉ vậy, nó chính thức trụ vững tại top 10 Hot 100 suốt 30 tuần liên tiếp. Gần 20 năm kể từ ngày ra mắt, "Smooth" vẫn khơi dậy những cảm xúc mãnh liệt cho người nghe.

"Without Me" – Halsey (29 tuần)

"Without Me" phát hành thông qua Capitol Records vào tháng 10 năm 2018, ca khúc nhanh chóng oanh tạc làng nhạc với tần suất chóng mặt. Cụ thể, Halsey bất ngờ soán ngôi No.1 Billboard Hot 100 của Ariana Grande sau 7 tuần trị vì ngai vàng. Như vậy, kể từ thành tích của Katy Perry cùng "Dark Horse" vào năm 2014 thì cô nàng chính thức làm nên chuyện tại Hot 100 cho hãng đĩa Capitol Records.

Những sản phẩm âm nhạc của Halsey luôn làm người hâm mộ "đứng ngồi không yên".

Bản hit liên tục lập được nhiều "chiến công" lẫy lừng cho Halsey, kỳ tích gần đây nhất là "Nữ nghệ sĩ có số tuần trụ vững top 10 Hot 100 nhiều nhất" trong một thập kỷ qua. Cụ thể, "Without Me" đã lưu trú suốt 29 tuần liên tiếp và đập tan thành tích của Meghan Trainor - "All About That Bass" (25 tuần). Ngoài ra, lần hợp tác cùng The Chainsmokers đã giúp cô nàng trở thành nghệ sĩ duy nhất góp mặt đến 2 lần vào hàng ngũ danh tiếng này.

MV "Without Me" - Halsey

"Party Rock Anthem" – LMFAO ft. Lauren Bennett & GoonRock (29 tuần)

Đĩa đơn "Party Rock Anthem" của bộ đôi LMFAO, Lauren Bennett và Goon Rock sở hữu 29 tuần góp mặt tại top 10 Hot 100. Ca khúc đánh dấu bước ngoặt quan trọng cho sự nghiệp của LMFAO, trở thành đĩa đơn kỹ thuật số bán chạy nhất trong lịch sử đất nước Hoa Kỳ và được nhiều nhãn hàng sử dụng cho các video quảng cáo phủ sóng trên toàn cầu.

MV "Party Rock Anthem" - LMFAO ft. Lauren Bennett, GoonRock

Chưa dừng lại ở đó, MV "Party Rock Anthem" đạt hơn 1,6 tỷ lượt xem trên YouTube và nằm trong danh sách "60 video được xem nhiều nhất" thuộc ứng dụng này. Đặc biệt, Billboard đã bình chọn "Party Rock Anthem" là bài hát thứ 6 thành công nhất mọi thời đại.

Nguồn tham khảo: Billboard và Wikipedia