Lập trình viên kiêm siêu mẫu Victoria's Secret dập tắt mọi lời mỉa mai trên mạng xã hội chỉ bằng một bình luận

Chuyện như thế này: Tài khoản Instagram @coding.engineer đăng tải tấm ảnh tôn vinh một cô nàng siêu mẫu da màu đang làm việc cho Victoria’s Secret, hãng đồ lót hàng đầu thế giới. Cô Lyndsey Scott vừa xinh đẹp tuyệt vời, lại vừa biết đủ loại code: Python, C++, JAVA, MIPS và Objective-C. Cô là hình mẫu lý tưởng cho tuổi trẻ, tuổi già hay bất kì ai muốn tìm một nguồn cảm hứng.

Thế mà lúc tấm ảnh trên xuất hiện, hàng hoạt những comment mang ý xúc phạm giới tính cô nàng lộ diện. Lũ "troll" đã rời khỏi khu rừng ẩm thấp chúng đang ẩn náu, mang theo những lời lẽ xúc phạm Lyndsey Scott. Rằng:

"Có ai suy nghĩ giống tôi không? Tôi thì không nghĩ là cô này thực sự được thế"

"Chắc chỉ biết đến mỗi 'Hello World!'" (phần mềm lập trình nhập môn, rất đơn giản).

"Ờ phải rồi, cô ấy biết viết Hello World"

"Thật phí phạm"

Cư dân mạng phẫn nộ vì những lời mỉa mai khiếm nhã, nhưng họ cũng chẳng phải chờ lâu để thấy lời đáp trả đanh thép từ chính nhân vật đang bị mỉa mai: siêu mẫu Lyndsey Scott.

"Tôi có 27481 điểm trên StackOverflow; tôi là thành viên thuộc đội hướng dẫn lập trình iOS RayWendelich.com; tôi là trưởng nhóm thiết kế phần mềm iOS thuộc @RallyBound, công ty phát triển nhanh thứ 841 nước Mỹ, theo thống kê từ tạp chí @incmagazine; tôi tốt nghiệp Đại học Amherst với hai tấm bằng là khoa học máy tính và diễn xuất nhé; tôi tận hưởng cuộc sống vì tôi đang làm được mọi điều mà tôi yêu thích.

Tôi nhìn vào đống bình luận này rồi tự hỏi tại sao 41% phụ nữ chọn ngành kĩ thuật đều nghỉ sớm, chắc đó là vì môi trường làm việc kém thân thiện đấy nhỉ #tựsuynghĩđi".

Đây là một số những sự thực khác về cuộc đời cô gái tài năng Lyndsey Scott, để càng có thể ngưỡng mộ tài năng năm nay đã 34 tuổi:

- Cha của cô là lập trình viên cho Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ NSA. Lyndsey Scott - chị cả của 3 em nhỏ - đã học lập trình từ năm 12 tuổi. Một sự thật không liên quan tới những dòng code rối rắm: cô bé Scott đã học võ từ năm 9 tuổi, và có đai đen môn Taekwondo.

- Những ngày đầu của sự nghiệp lập trình của mình, cô lập trình game lên chiếc máy tính vẽ đồ thị TI-89 để chơi với các bạn học cùng lớp.

- Theo học tại Đại học Amherst, cô học ngôn ngữ lập tình Java, C++ và cách sử dụng bộ xử lý MIPS để lập trình. Chưa muốn dừng lại tại chương trình trên lớp, cô tự học kĩ năng viết ứng dụng trên Python, Objective C và iOS.

- Sau khi tốt nghiệp với cả bằng sân khấu và bằng khoa học máy tính, cô lại hứng thú với nghiệp diễn và làm người mẫu hơn nên đã theo đuổi ánh đèn sân khấu, ánh sáng sàn catwalk tại thành phố New York.

Siêu mẫu Lyndsay Scott hồi năm 2016.

- Sau những thành công đáng kể, ví dụ như là người mẫu da màu đầu tiên kí hợp đồng độc quyền với Calvin Klein, cô rời sự nghiệp trong ngành thời trang để về với thứ mà xưa kia cô đã say đắm: những dòng code.

- Năm 2017, cô nói rằng nghề nghiệp chính của mình là một lập trình viên chứ không phải là một người mẫu.

Những thành tựu, những câu chuyện đầy cảm hứng từ cuộc đời Lyndsey Scott đã khiến cô xuất hiện trong Danh sách 100 người truyền cảm ứng do tạp chí Elle bình chọn năm 2014, nằm trong danh sách Top 99 người phụ nữ tuyệt vời nhất 2015 do AskMen đề xuất. Cô đã đứng phát biểu tại Harvard, trong buổi lễ dành cho những cô gái cử nhân ngành kinh doanh năm 2014, là người đại diện cho buổi Lễ Trao giải Tự do Ford năm 2015.

À quên, cô còn có một đống "điểm ảo" trên Stack Overflow, trang web dựng lên với mục đích cho người dùng đặt ra câu hỏi về lập trình, và sẽ có những người dùng khác kinh nghiệm hơn vào giúp đỡ, trả lời câu hỏi. Theo như lời "khoe nhẹ một chút" của cô Scott, cô đã có tới 27.481 điểm. Xin bạn lưu ý là chỉ những câu trả lời thực sự có ích mới được "điểm cộng" nhé. Con số 27.481 là cực kì lớn, cho thấy trình độ lập trình của Lyndsey Scott không hề thấp.

Từng đó thành tựu mà vẫn có những thanh niên kém cỏi lên giọng mỉa mai. Thật nực cười!