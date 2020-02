Là chủ tiệm nail nhưng bạn gái tin đồn của Quang Hải lại toàn sơn móng màu nude, thậm chí còn để nail mộc không sơn vẽ

Quang Hải không chỉ nổi tiếng trong khoản đá bóng giỏi, mà lịch sử tình trường của anh chàng cũng đáng chú ý không kém. Trong đó cô chủ tiệm nail Huyền My được cho là bóng hồng thân thiết nhất với chàng cầu thủ ở thời điểm hiện tại, thậm chí còn có tin đồn cả 2 sắp tổ chức đám cưới. Vậy nhưng mặc dân tình đồn thổi cặp đôi này vẫn quyết giữ thái độ im lặng.

Trở lại với cô chủ tiệm nail Huyền My, cô bạn có nhan sắc nhẹ nhàng, dễ gây thiện cảm. Huyền My cũng đang là chủ một tiệm nail. Tuy nhiên ngược đời ở chỗ, dân tình thì thi nhau đi làm nail sang xịn cầu kỳ, còn Huyền My thì lại khá đơn giản. Là cô chủ tiệm nail mà suốt từ Tết Âm lịch vừa qua đến nay, Huyền My chỉ trung thành với móng tay màu nude nhẹ nhàng, thậm chí còn thường xuyên để móng tay "mộc" không sơn vẽ.

Tết nhất người người đi làm nail cầu kỳ sang xịn, cô chủ tiệm nail Huyền My lại trung thành với mẫu nail đơn giản, nhẹ nhàng hết sức.

Kể cả khi lên đồ cầu kỳ đi dự đám cưới của cầu thủ Văn Đức thì Huyền My cũng để kiểu nail rất nhẹ nhàng, không tô vẽ quá cầu kỳ.

Cứ ngỡ là cô chủ tiệm nail thì Huyền My phải cầu kỳ khoản làm móng lắm, nhưng soi hình ảnh của cô bạn mới thấy bất ngờ với bộ móng giản dị.

Cứ nhìn bộ nail đơn giản của Huyền My mà bảo cô đang là chủ một tiệm nail thì 8/10 người đều thấy khó tin.

Nhưng cũng có thể do đã làm móng đủ kiểu cầu kỳ đã quen, nên đầu xuân năm mới Huyền My muốn nghỉ ngơi đôi chút, không tô điểm các kiểu nail cầu kỳ nữa cũng nên.