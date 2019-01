Không muốn đón Tết với làn da xỉn màu thì bạn hãy áp dụng ngay 5 tips "phù phép" da trắng hồng rạng rỡ này

Không gì đáng lo ngại hơn là việc sở hữu làn da luôn trong tình trạng xỉn màu, thiếu sức sống và điều này còn đáng buồn thêm gấp bội nếu các nàng gặp gỡ người thân, bạn bè với làn da kém tươi tắn vào đúng dịp Tết đến xuân về. Tuy nhiên, vẫn không hẳn là không có cách để giúp cải thiện làn da của các nàng (ít nhất là trong khoảng thời gian từ giờ đến Tết); và nếu chăm chỉ áp dụng 5 mẹo nhỏ dưới đây khi thực hiện quy trình skincare thì chắc chắn, các nàng có thể đón Tết với làn da tươi sáng và căng tràn sức sống.

1. Đừng lười tẩy da chết

Làn da của các nàng sẽ liên tục sản sinh ra tế bào chết và theo như bác sĩ da liễu Jeannette Graf tại New York: "Tế bào chết tích tụ sẽ khiến làn da của bạn trở nên xỉn màu, kém mịn màng". Chính vì lẽ đó, "chìa khóa" cho làn da tươi sáng, mịn đẹp như nhung chính là tẩy da chết đều đặn với tần suất khoảng 1 – 2 lần mỗi tuần bằng những sản phẩm dịu nhẹ, phù hợp với làn da. Chưa hết, việc loại bỏ lớp tế bào già nua, xỉn màu còn giúp giải phóng lỗ chân lông, giúp làn da tránh được nguy cơ bị mụn và thẩm thấu tốt hơn dưỡng chất từ các sản phẩm chăm sóc da khác.

2. Đều đặn massage cho làn da

Massage nhẹ nhàng cũng giống như tập thể dục cho làn da vậy, nó không chỉ giúp da mặt thêm săn chắc, ngăn ngừa trình trạng chảy xệ khi các nàng lớn tuổi hơn mà còn kích thích lưu thông máu, thải độc cho da và từ đó, làn da thêm hồng hào, tươi sáng. Bởi vậy, các nàng nên thành thạo ít nhất một phương pháp massage rồi thực hiện đều đặn hàng ngày, có thể dùng thêm vài dụng cụ như thanh lăn mặt hay những miếng đá gua sha mỏng, kết hợp với serum hoặc dầu dưỡng để giúp "đánh thức" làn da mệt mỏi, xỉn màu của các nàng.

3. Sử dụng toner ngay sau khi rửa mặt

"Hãy coi toner là một ly nước mát lành cho làn da của bạn. Và rồi serum cùng kem dưỡng ẩm sẽ thẩm thấu tốt hơn nếu làn da của bạn đang có được độ ẩm nhất định", theo chuyên gia Nachi Click, chủ sở hữu trung tâm làm đẹp Mist Beauty tại New York. Sau khi rửa mặt, toner sẽ giúp loại bỏ những tàn dư còn sót lại trên da mà bước tẩy trang cũng như rửa mặt chưa xử lý hết, từ đó, làn da thêm sạch sẽ, tinh khiết. Toner cũng sẽ giúp cân bằng độ pH và đảm bảo làn da sau khi rửa mặt vẫn duy trì được độ ẩm cần thiết để thẩm thấu tốt hơn serum, kem dưỡng ẩm hay một số sản phẩm skincare khác; như thế, làn da của các nàng cũng sẽ trở nên khỏe khoắn, tươi sáng và rạng rỡ hơn.

4. Thêm serum vitamin C vào quy trình làm đẹp

Sẽ không có gì phải lăn tăn về công dụng dưỡng trắng da của serum vitamin C, bởi vậy, thêm sản phẩm này vào quy trình chăm sóc da hằng ngày sẽ là quyết định cực sáng suốt của các nàng. Cụ thể, sau khi rửa mặt và dùng toner vào buổi sáng, các nàng hãy thoa vài giọt serum vitamin C, sau đó thoa kem chống nắng và rồi thành phần vitamin C sẽ giúp vô hiệu các gốc tự do – nguyên nhân gây lão hóa đồng thời xóa mờ vết thâm, làm sáng da một cách kỳ diệu.

5. Chú ý nhiều hơn đến lỗ chân lông của bạn

Có thể các nàng không để ý nhưng những cặn bẩn, bã nhờn sâu trong lỗ chân lông chính là một trong những nguyên nhân khiến làn da trở nên tối màu, trông thiếu sức sống hơn. Theo bác sĩ da liễu Heather Woolery-Lloyd tại Miami, Mỹ: "Những thứ nhỏ nhặt tưởng không ai nhận ra nhưng khi được loại bỏ sẽ giúp làn da trở nên tươi sáng hơn trông thấy. Và mụn đầu đen chính là một ví dụ hoàn hảo". Và để dọn dẹp những "tạp chất" cứng đầu nằm sâu trong lỗ chân lông ấy, các nàng đừng quên thao tác làm sạch 2 bước mỗi ngày với sản phẩm tẩy trang và sữa rửa mặt. Bên cạnh đó, những loại mặt nạ than hoạt tính hay đất sét cũng sẽ hỗ trợ thải độc, giải phóng lỗ chân lông và loại bỏ mụn đầu đen hiệu quả.

Nguồn: Glamour