Khoe BST chân dung qua năm tháng, em họ Hương Tràm chứng minh nhan sắc xinh từ bé

Những ai là fan của Hương Tràm chắc hẳn đều biết nữ ca sĩ có một cô em họ cực kì xinh xắn với cái tên khá lạ - Dư Hàng My. Hàng My sinh năm 1994, dù chỉ sở hữu chiều cao 1m53 nhưng nhờ gương mặt khả ái cùng gu ăn mặc sành điệu, trang cá nhân của cô nàng hiện đang có gần 180k lượt follow.

Dư Hàng My - cô em họ xinh đẹp của nữ ca sĩ Hương Tràm

Mỗi lần xuất hiện chung trong những khung hình cùng cô chị nổi tiếng, Hàng My luôn gây ấn tượng bởi vẻ ngoài rạng rỡ, tỏa sáng, cực thần thái. Mới đây, khi tham gia vào trào lưu "Thử thách 10 năm" (#10yearschallenge), cô nàng tiếp tục chứng minh được nhan sắc của mình khiến dân mạng phải thốt lên: Đúng là xinh từ bé luôn!

Dù tham gia vào trào lưu khá muộn, khi độ hot của "Thử thách 10 năm" đã giảm bớt phần nào nhưng bức hình so sánh sự thay đổi của bản thân theo thời gian của Dư Hàng My vẫn gây sốt. Lý do là bởi mỗi năm trôi qua, chỉ có số tuổi của Hàng My là tăng lên còn nhan sắc cô nàng thì vẫn vậy.

Bức ảnh theo treng "Thử thách 10 năm" chứng minh Hàng My đã xinh từ bé

Chẳng hạn như khi mới 1-2 tuổi, trông Hàng My nhỏ xíu và cực đáng yêu. Lớn hơn một chút khi đã biết điệu đà, cô nàng lại nhìn cực nữ tính và dịu dàng. Tới hiện tại, khi đã chuyển sang phong cách cá tính một chút, Hàng My lại hút mắt người đối diện nhờ vẻ sang chảnh, quyến rũ.

Dù là bé hay lớn, Hàng My trông vẫn rất nổi bật

Những bức hình theo trend của Hàng My chắc hẳn đã phần nào đập tan nghi vấn PTTM mà nhiều người từng thắc mắc vì cô nàng thực sự đã dễ thương hết phần người khác từ bé thế kia cơ mà!