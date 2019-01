Khoảnh khắc mỹ nhân "Reply" Go Ara và V (BTS) gặp lại sau 2 năm tại SMA gây sốt: Bên hớn hở, bên ngượng ngùng

Tối ngày 15/1, fan của BTS và fan của bộ phim "Hwarang: The Poet Warrior Youth" được dịp bàn tán rôm rả khi chứng kiến mỹ nhân "Reply" Go Ara và V (BTS) tái ngộ sau 2 năm. Từng hợp tác chung vào năm 2016-2017, Go Ara lại trùng hợp trở thành người trao giải thưởng danh giá cho chính bạn diễn vô cùng thân thiết với cô - V (Kim Tae Hyung) và các thành viên cùng nhóm BTS tại Seoul Music Awards 2019.



Trong khoảnh khắc gặp lại, Go Ara mừng ra mặt và vừa liên tục bắt tay vừa trao chiếc cúp danh giá cho cậu bạn V (BTS) năm xưa. V cũng có biểu cảm vô cùng dễ thương, khiến fan không khỏi thích thú: Vừa cười ngượng ngùng, vừa có hành động cảm ơn khách sáo mặc dù 2 người từng thân thiết như bạn thân tại phim trường "Hwarang".

Khoảnh khắc hot nhất Seoul Music Awards 2019: V (BTS) và Go Ara tái ngộ sau 2 năm kể từ "Hwarang"

Go Ara vô cùng mừng rỡ, nắm lấy tay V, trong khi đó V lại khá ngượng ngùng

BTS trên sân khấu nhận giải danh giá

Cặp đôi vô cùng thân thiết trên phim trường năm xưa

