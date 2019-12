Cụ thể, trong đoạn video được ghi lại bởi một giáo viên tại bang Jalisco, phía tây Mexico vào đầu tuần này, một cậu bé mắc chứng tự kỷ ngồi ở bàn, có vẻ buồn bã và nhanh chóng được bạn cùng lớp (mắc hội chứng Down) phát hiện.



Cậu bé bị Down cố gắng lau nước mắt nước mũi cho bạn trước khi dang tay ôm lấy bạn để trấn an. Sau đó, cậu bé chỉnh lại tư thế, kéo cậu bạn tự kỷ lại gần và tựa đầu vào gáy bạn. Cậu bé mắc hội chứng Down liên tục hôn đầu, vuốt ve lưng bạn với ý động viên.

Vài giây sau, cậu bé buông ra rồi nắm lấy hai tay bạn cùng lớp, giơ lên giơ xuống giống như động tác tập thể dục để cố làm bạn vui. Đoạn video kết thúc khi cậu bé bị Down lau những giọt nước mắt đang thi nhau chảy trên khuôn mặt cậu bé tự kỷ.



Khoảnh khắc cậu bé mắc bệnh Down lau nước mắt và ôm chầm lấy người bạn tự kỷ gây bão mạng xã hội, thu về 21 triệu lượt xem chỉ sau vài ngày đăng tải

Thấy bạn đang rưng rưng nước mắt.

Cậu bé bị down đã lấy tay lau nước mắt cho người bạn bị tự kỷ.

Rồi dành cho nhau cái ôm thật chặt.

Sau khi được chia sẻ trên mạng, đoạn video đến nay đã hút hơn 21 triệu lượt xem, hơn gần 200.000 lượt cảm xúc và gần 10.000 lượt bình luận. Người dùng mạng đã để lại nhiều lời khen "hành động đẹp" của cậu bé bị Down.

"Mình có một đứa cháu cũng bị hội chứng này, nhưng mà thực sự nó rất thông minh và tình cảm. Mỗi lần đến thăm cháu và đi về mắt nó cứ rưng rưng, đặc biệt là rất có tài khi học chơi đàn rất nhanh", bạn G.H bình luận.

"Nhìn hai đứa trẻ trao cử chỉ ấm áp cho nhau mà tôi lại mủi lòng", bạn Q.A cho hay.

"Không phải đơn giản mà clip này nhận về được 21 triệu lượt xem, thực sự rất xúc động", bạn P.O cho biết.

Được biết, hội chứng Down là rối loạn nhiễm sắc thể di truyền phổ biến, gây ra tình trạng mất khả năng học tập ở trẻ em. Hiện nay, tỷ lệ trẻ sinh ra bị Down trên toàn cầu vào khoảng 1:700 ca sinh. Có khoảng 8 triệu trẻ em mắc hội chứng này trên thế giới.



Theo Bored Panda