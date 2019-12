Khi các hot girl gặp phải "cảnh sát chính tả": Lưu Đê Ly sai hẳn thiệp cưới, Thuý Vi trăm post như một đều mắc lỗi

Sai chính tả - chuyện tưởng nhỏ như con thỏ nhưng lúc nào cũng trở thành đề tài rôm rả được dân mạng quan tâm. Vì vậy mà họ mới có câu nửa đùa nửa thật rằng: Trong một cuộc tranh cãi, mọi lập luận đều trở nên vô nghĩa nếu bạn sai chính tả. Thế nên dù có cố gắng bảo vệ quan điểm của mình ra sao, công sức của bạn cũng sẽ đổ xuống sông xuống biển nếu như sai chính tả.

Thế nhưng chưa cần đến tranh cãi hay quan điểm gì to tát mà những lần sai chính tả của hội gái xinh cũng đã đủ khiến dân tình cười như được mùa rồi. Bởi hoá ra với những cô nàng này, ảnh đẹp đến đâu cũng không đi kèm với caption... đúng chính tả.

Lưu Đê Ly

Người mới bị rơi vào vòng xoáy soi chính tả của dân mạng chính là Lưu Đê Ly. Đã thế, hoàn cảnh lại oái oăm vô cùng khi mà... viết sai thiệp mời cưới. Không rõ thiệp mời của Lưu Đê Ly là do cô nàng hay ai đảm nhận, nhưng tên chú rể là Đỗ Xuân Huy lại bị viết thành Đổ Xuân Huy có khổ không cơ chứ. Sai chính tả trong thiệp vui của người ta mới kì.

Thiệp cưới sai chính tả của Lưu Đê Ly.

Nhưng không dừng lại ở đó, một status mới đây của nữ diễn viên "Chạy trốn thanh xuân" cũng sai rành rành. Theo đó, cô nàng cảm ơn đức ông chồng Huy DX vì đã dậy sớm chở đi mua cúc hoạ mi như sau: "Thank you chồng".

Ủa. Lạ lùng ghê luôn đó. Đã "you" rồi lại còn thêm "chồng" nữa là như thế nào nhỉ? Thực ra cũng rất nhiều người mắc lỗi này, chắc do quen miệng nên viết cũng vậy luôn. Mà thôi, đang tất bật chuẩn bị đến tận 2 cái tiệc cưới lận nên Lưu Đê Ly có nhầm lẫn một chút thôi mà. Nhắc đến đám cưới chợt nhớ ra cô nàng cũng từng một phen gây hiểu nhầm khi đám hỏi mà lại trưng biển "Welcome to our wedding".

Và chính bản thân cô nàng cũng viết status sai chính tả nốt.

Thuý Vi

Kém Lưu Đê Ly về độ nghiêm trọng nhưng tần suất sai chính tả của Thuý Vi lại có thể nói là trăm post như một, post nào cũng sai. Từ chụp hình sống ảo đến bán hàng, đến tâm sự mỏng với dân mạng, Thuý Vi đều viết sai chính tả. Mà những lỗi sai của cô nàng lại "ơ kìa" đến mức khiến người ta nghi hoặc xem có phải cố tình làm thế không.

Cô nàng thường mắc lỗi mà nhiều người vẫn bị, là dùng dấu hỏi thay cho dấu ngã như "hũ" thành "hủ" hay "sĩ diện" thành "sỉ diện". Tuy không bị sai lệch nghĩa nhưng lại khá khó chịu cho người đọc.



Thuý Vi sai chính tả trên mọi mặt trận.

Từ bán hàng đến đôi dòng tâm sự, nhìn đâu cũng thấy cô nàng viết sai: "Ai làm việc với mình luôn yên tâm "Thuý Vi nó sỉ diện lắm, tiền bạc nó không bậy bạ đâu".

Nguyễn Huyền Trang

Bạn gái của cầu thủ Trọng Đại - Nguyễn Huyền Trang được biết đến như là một gương mặt kỳ cựu của các "đấu trường" nhan sắc. Sở dĩ gọi kỳ cựu là vì riêng cô đã nắm trong tay 6 lần đăng kí thi hoa hậu. Hiện tại cô nàng đang chuyển hướng làm MC cho 1 bản tin của kênh VTV8.

Nhưng có vẻ làm MC chưa chắc đã đồng nghĩa với việc viết đúng chính tả. Trên trang cá nhân, không khó để nhận thấy Huyền Trang thường xuyên sai chính tả, từ nhầm l-n đến x-s đều đủ cả: "Vẫn còn nâng nâng ạ", "Lấy xong mà quên mất không hỏi cái này sài kiểu gì",...



Bạn gái Trọng Đại sai chính tả như cơm bữa.

Tuy nhiên, lần sai chính tả gây xôn xao dư luận nhất của Huyền Trang lại là hồi tháng 8 vừa qua. Khi đó một anti-fan đã nhận xét theo hướng tiêu cực rằng cô nàng ngày càng giống Nam Em. Huyền Trang cũng không ngần ngại tiết lộ ước mơ mình được giống Nam Em, bởi "chị ấy còn kiếm được tiền, lên truyền hình, làm "verdes" trong Miss World".

Xin đính chính một chút giùm Huyền Trang là vedette chứ không phải "verdes". Chắc là hấp tấp đáp trả anti quá nên cô bạn có chút lẫn lộn mà thôi!

Tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc như thế mà Huyền Trang nhầm được vedette thành "verdes".

Diễm Mai

Diễm Mai - bạn gái hot boy Tôn Kinh Lâm lại bị bắt lỗi chính tả khi đang nổi đoá sau khi bạn trai bị loại khỏi "Cuộc đua kì thú". Theo đó cô nàng đã viết 1 chiếc story khá dài bày tỏ sự tiếc nuối của mình và bạn trai. Đồng thời, Diễm Mai cũng bóng gió lý do Tôn Kinh Lâm bị loại sớm là vì đồng đội của người yêu - Emma Nhất Khanh.

Chưa rõ có thật chủ đích của Diễm Mai là hướng đến Nhất Khanh không nhưng có 1 sự thật không thể chối cãi là cô nàng sai chính tả chi chít khiến dân tình không "vừa mắt" chút nào. Thậm chí những từ ngữ cực phổ biến như hụt hẫng hay chấn thương, cô nàng vẫn viết sai: "Lúc về gặp Mai sau cuộc đua là ốm sụt mất 3kg - đen - và tay chân đỏ trầy, trấn thương vai và đi mổ,..."

Trước phản ứng của dân mạng, bạn gái Tôn Kinh Lâm đã xoá story và vẫn cho rằng mình đúng, thứ sai duy nhất là sai chính tả. Diễm Mai cũng lý giải rằng mình vừa buồn vừa bấm viết xong post luôn nên mới sai như vậy. Hoá ra tâm trạng không tốt cũng là lý do để sai chính tả ư? Nếu thế thật thì những người down mood sẽ dễ sai chính tả lắm đây.