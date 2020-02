Khẳng định vẫn nắm quyền sở hữu nhưng video Jack hát live "Sóng Gió" tiếp tục bị gỡ bỏ vì "khiếu nại bản quyền từ công ty ICM"

Tối khuya 6/1, Jack bất ngờ đăng tải dòng trạng thái khá dài trên trang cá nhân khẳng định các bản hit trong thời gian qua như "Hồng Nhan", "Bạc Phận", "Sóng Gió" đều thuộc quyền sở hữu của anh và không ai có quyền đăng ký hay nắm giữ.

Tuy nhiên, cách đây ít phút, một lần nữa cộng đồng mạng lại không khỏi xôn xao khi clip Jack hát live ca khúc "Sóng Gió" hậu tham gia chương trình "Sóng 20" lại bất ngờ bị xóa vì lý do bản quyền. Theo đó, cộng đồng mạng đã đăng tải hình chụp được cho là khi click vào đoạn clip Jack hát live "Sóng Gió" thì hiện lên dòng chữ: "Video này không còn khả dụng do khiếu nại về bản quyền của K-ICM Official".

Cộng đồng mạng không khỏi thắc mắc và chia sẻ trên mạng xã hội.

Hình ảnh được cho là video Jack hát live "Sóng Gió" đã bị phía công ty ICM khiếu nại bản quyền.

Clip Jack hát live "Sóng Gió" được cho chính là video bị công ty ICM khiếu nại bản quyền.

Đây cũng không phải lần đầu tiên video ca khúc của Jack bị phía công ty ICM "đánh gậy" bản quyền. Trên một trang fanpage của cộng đồng fan Jack đã chia sẻ đoạn clip có tựa đề "Live Hồng Nhan - Jack x K-ICM". Tuy nhiên, khi bấm vào đường link đoạn clip này thì chỉ hiện lên dòng chữ tương tự: "Video không có sẵn. Video này không hoạt động do có khiếu nại bản quyền từ K-ICM Official".

Một trang fanpage của cộng đồng fan Jack đăng tải clip có tựa đề "Live Hồng Nhan - Jack x K-ICM"

Nhưng khi click vào đường link, clip này đã bị khiếu nại bản quyền từ kênh Youtube chính của K-ICM.

Trước đó, cộng đồng mạng cũng đã vô cùng quan tâm đến dòng trạng thái của Jack trên trang cá nhân. Bên cạnh việc chia sẻ đã có người tác động xấu đến trang cá nhân khiến cho Jack mất hoàn toàn facebook và không thể hoạt động trong hơn 2 tuần qua thì nam ca sĩ cũng cho biết các ca khúc như "Hồng Nhan", "Bạc Phận", "Sóng Gió", "Sao Em Vô Tình",... đều là những sản phẩm được anh sáng tác từ 2 năm trước khi còn hoạt động trong nhóm G5R. Chính bởi vậy, anh khẳng định không ai đăng ký hay lấy mất những "đứa con tinh thần" đó. Các bài hát của Jack thì vẫn mãi mãi là sáng tác của Jack.