Kể ra loạt trải nghiệm "sôi máu" khi yêu: Chia tay vì lý do không hợp luôn nắm giữ vị trí số 1

Người ta vẫn thường nói về những khía cạnh đẹp trong tình yêu, nhưng chẳng mấy ai dám thật lòng đối diện với những câu chuyện khiến họ cảm thấy khó chịu, ngứa ngáy trong người. Một lời chia tay phũ phàng, một hành động vô ý, một câu nói được nói ra không đúng thời điểm - ôi thôi có đến 1001 lí do khiến chúng ta có thể "sôi máu" với đối phương.

Mới đây nhất, một fanpage cộng đồng đã mở ra topic để mọi người có thể cùng nhau bàn luận về những kiểu yêu đương gây suy nhược hàng đầu. Nếu cảm thấy mình là người kém may mắn trong tình cảm vì mãi vẫn ế thì sau khi đọc xong những tâm sự này, có khi bạn sẽ nghĩ lại đấy!

Ngô Ngốc: "Khi người ta nói: "Anh thấy anh và em không có tương lai" tức là họ đã tưởng tượng và chuẩn bị cho một tương lai với người khác rồi".

Phương Chi: "Yêu nhau 3 năm xong đến một ngày người đó thỏ thẻ "anh nghĩ tụi mình không đi đến đâu, anh nghĩ tụi mình không hợp" rồi ngỏ lời chia tay. Ơ kìa, nếu không nhắm đi được lâu dài thì ban đầu còn tìm đến tôi làm gì?".

Thanh An: "Dù yêu thương và trân trọng lắm nhưng vẫn muốn gây lộn mỗi khi nghe người ấy than vãn "anh nghèo quá, xấu quá". Đàn ông con trai thì phải biết phấn đấu lên các bạn, đừng than vãn nữa!".

Uyên Thi: "Sợ cái cảm giác ở trong một mối quan hệ nhưng lúc nào cũng cảm thấy mình là người duy nhất phải chủ động. Bây giờ mình mà buông ra thì chắc người ta cũng đồng ý ngay...".

Phong Phương: "Cái câu "em chưa sẵn sàng để yêu" thật ra chỉ có nghĩa là em chả thích anh đâu, em đang chờ một người khác ngon nghẻ hơn anh".

Hoàng Anh: "Rõ ràng là có người yêu nhưng ai đong đưa thả thính cũng nhiệt tình "đớp" lại. Nhiều khi còn tán tỉnh ngay cái đứa mà mình không thích nữa chứ. Rốt cuộc là muốn như nào?".

Quang Hải: "Giận dỗi nhau nhưng chẳng nói lí do, năn nỉ cỡ nào cũng chỉ đáp "anh tự mà biết". Cảm giác mệt mỏi và vô vọng cực kì".

Thanh Thảo: "Đi chơi với bạn bè của người yêu nhưng lúc nào cũng được giới thiệu rằng hai đứa chỉ là bạn thân. Ai hỏi đến cũng đáp đã làm gì có người yêu. Tủi thân không nói nên lời".

Vân Cloud: "Mình không hiểu sao có những người lúc nào cũng phải đả kích sở thích của người khác. Ngày xưa mình từng chia tay 2 người chỉ vì họ không thích việc mình là fan Kpop. Đỉnh cao của sự tử tế là biết chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt của người khác đó".