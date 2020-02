Kẻ chuyên mở cốp xe nhân viên cơ quan nhà nước để trộm cắp ở Sài Gòn

Ngày 7/2, Công an quận Bình Tân, TPHCM vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Nguyễn Nhựt Tân (SN 1996, ngụ tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Tân tại cơ quan công an.

Theo điều tra, ngày 3/1, Tân điều khiển xe máy hiệu Air Blade mang BKS: 69M1-097.16 đến Trung tâm hành chính quận 4 gửi xe. Sau đó, Tân dùng dụng cụ mở nhiều xe máy nhưng không lấy trộm được gì.

Đúng lúc này, nhân viên bãi gửi xe phát hiện Tân ăn mặc bảnh bao có nhiều nghi vấn nên giữ lại và báo công an. Công an có mặt khám xét trên người Tân và xe máy thì phát hiện nhiều vật dụng như: nón bảo hiểm ngành công an, trên ngực Tân đeo bảng tên với dòng chữ: Văn phòng điều phối thành phố, Ban chỉ đạo của Thành ủy về chương trình xây dựng nông thôn mới TPHCM mang tên Nguyễn Bắc Hải, Trưởng phòng nghiệp vụ, nhưng dán hình thẻ của Tân.

Tang vật thu giữ.

Trong túi, ví của Tân, công an thu thêm: Giấy phép lái xe hạng B2 mang tên Lý Thị Bích Ly, thẻ đại biểu HĐND quận Bình Tân tên Nguyễn Thanh Huân đơn vị phường An Lạc, thẻ ATM ngân hàng AgriBank tên Lê Trung Hiếu, 6 biên nhận cầm đồ cho hai cửa hàng ĐTDĐ và bốn tiệm vàng tại các tỉnh Cà Mau, Long An, TPHCM, cùng 15 tờ tiền mệnh giá 2USD.

Sau đó, Tân được đưa về trụ sở công an làm việc. Tại đây, Tân khai đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản nơi công sở. Theo đó, Tân ăn mặc bảnh bao đi vào gửi xe ở các bãi xe ở cơ quan nhà nước. Nếu thấy không có ai thì y dùng dụng cụ cạy cốp xe rồi lấy tài sản.

Chiếc xe máy Tân dùng để gây án.

Điển hình, sáng 7/11/2019, Tân điều khiển xe đến trụ sở TAND quận Bình Tân với ý định tìm sơ hở để trộm cắp tài sản. Tân vào gửi xe ở bãi rồi đi vào bãi gửi xe của nhân viên toà án. Tại đây, gã dùng dụng cụ cạy yên xe máy của chị L.K.Ng. lấy chiếc ví trong cốp xe mở lấy 17,5 triệu đồng bỏ vào túi và đặt chiếc ví lại vị trí cũ. Sau đó, Tân đi ra lấy xe máy đi về dãy trọ ở tỉnh Long An.

Chiều 29/11/2019, Tân đi xe máy tới trụ sở UBND quận 4 gửi xe. Sau đó, Tân đi bộ xuống tầng hầm gửi xe vờ lấy điện thoại ra nghe nhằm đánh lạc hướng của nhân viên bảo vệ tại đây. Tại đây, Tân thấy xe máy của chị Ng.H.H.T. (cán bộ ban bồi thường giải phóng mặt bằng UBND quận 4) nên dùng dụng cụ mở cốp xe. Lúc này, có 1 người phụ nữ đi ngang nên Tân vội đi ra khu vực xe chị T..

Hình ảnh Tân được camera ghi lại.

Người phụ nữ đi khỏi thì Tân đi lại xe máy chị T. mở cốp lấy được 2,5 triệu đồng. Gây án xong, Tân ra bãi xe lấy xe máy rời khỏi hiện trường. Số tiền này, Tân dùng để trả tiền phòng trọ cho chủ. Số tiền còn lại Tân tiêu sài và cho người thân. Về chị T. sau đó biết mất trộm nên đã tới công an trình báo.

Sau khi lập hồ sơ, Công an quận 4 đã bàn giao Tân cho Công an quận Bình Tân để tiếp tục điều tra mở rộng.

Công an quận Bình Tân đề nghị những ai từng là nạn nhân của Tân, liên hệ ngay với Đội CSĐT quận Bình Tân để trình báo để phục vụ công tác điều tra.