JYP "vặn vẹo" ứng viên xin thực tập: "Công ty chúng tôi sẽ không mạnh nếu không có TWICE?"

Tập đầu tiên của chương trình "Super Intern" đã chính thức lên sóng và chia sẻ phân đoạn chủ tịch JYP phỏng vấn các ứng viên muốn vào làm việc trong công ty của mình. Nhiều người trong số đó hóa ra lại là fan bự của TWICE và muốn vào JYP chỉ để được hợp tác cùng thần tượng.

Ứng viên Hwang Dae Yong bình thản cho biết TWICE chính là lý do khiến anh nộp đơn xin thực tập tại JYP: "Em là fan của TWICE đó ạ! Em có vài ý tưởng hay ho dành do cho TWICE ạ!".

Cũng có những ứng viên cho rằng TWICE chính là thế mạnh lớn nhất của JYP Entertainment ở thời điểm hiện tại. JYP đã hỏi lại: "Ý bạn là công ty chúng tôi sẽ không mạnh nếu không có TWICE?" và ứng viên đó đã không đưa ra được câu trả lời. Trong khi đó, một ứng viên khác bày tỏ mong muốn được tạo ra một bộ phim kinh dị với sự tham gia của TWICE.