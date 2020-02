Juun Đăng Dũng hát nhạc Vương Anh Tú, phản đối nạn bạo lực gia đình trong MV comeback sau hơn 1 năm mất tích!

Hơn 1 tuần lễ chờ đợi từ sau teaser, Juun Đăng Dũng đã chính thức ra mắt MV "Sợ Rằng Em Biết Anh Còn Yêu Em". Đây là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của nam ca sĩ ở showbiz sau hơn một năm vắng bóng.

MV "Sợ Rằng Em Biết Anh Còn Yêu" - Juun Đăng Dũng.

"Sợ Rằng Em Biết Anh Còn Yêu Em" là một bản ballad do hit-maker Vương Anh Tú viết riêng cho giọng hát của Juun Đăng Dũng. Ca khúc là những lời trải lòng của một chàng trai phải giấu đi tình cảm riêng của mình để người mình yêu có thể vui vẻ bên người mới. MV của ca khúc này được thực hiện bởi đạo diễn trẻ P.H. Bùi - từng học về làm phim ở trường New York Film của Mỹ.

MV còn có sự góp mặt của dàn sao trẻ như Trà My - nữ chính của phim "Vợ Ba", Mai Chí Công - chàng hoàng tử mặt hí ngày nào của The Voice Kids, Chế Nguyễn Quỳnh Châu và Thành Đạt (nhóm The Wings). Sau phim "Vợ Ba" gây tranh cãi với những cảnh nóng khi chỉ mới 13 tuổi, Trà My lột xác bất ngờ khi tham gia dự án MV lần này của Juun Đăng Dũng. Cô bé đã 16 tuổi và thể hiện hình ảnh trong sáng, gây thương nhớ của một thiếu nữ "tuổi trăng tròn".

Trong MV Trà My đóng vai người yêu với Mai Chí Công. Cả hai gặp nhau bởi những biến cố trong gia đình và tình cảm lớn dần, truyền tải thông điệp chống lại nạn bạo lực gia đình… MV lấy tông màu vàng nắng làm chủ đạo với những góc quay đậm chất điện ảnh

Juun Đăng Dũng không muốn chỉ xây dựng một MV "drama" mà muốn lồng ghép chất thơ bằng cách xử lý màu sắc, ánh sáng và các cú máy. Dù MV có đề cập đến những vấn đề tiêu cực trong xã hội như bạo lực gia đình nhưng Juun Đăng Dũng vẫn muốn kể chuyện một cách tinh tế, nhẹ nhàng. "Juun hi vọng sau khi xem MV, khán giả sẽ nhớ về một tình yêu đầu thật đẹp, trong trẻo và mộng mơ, dù cuộc sống đôi khi có những biến cố mình không thể lường trước được." - Juun Đăng Dũng chia sẻ.

Trong năm 2020, Juun Đăng Dũng hứa sẽ ra mắt nhiều dự án sau hơn một năm ấp ủ của mình. Không chỉ dừng lại ở ballad, nam ca sĩ sẽ có nhiều thể nghiệm mới mẻ trong âm nhạc để phục vụ khán giả đã chờ đợi mình.