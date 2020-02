Justin Bieber có vẻ "toang" rồi: "Yummy" chật vật chưa đủ, ca khúc mới nhất cũng mất dạng trên Billboard, có phải bị dân tình quay lưng sau loạt scandal?

Mới đây, BXH Billboard Hot 100 của tuần lễ mới vừa được công bố. Ắt hẳn anh chàng Justin Bieber cũng nóng lòng trông đợi kết quả như chính người hâm mộ của anh khi ca khúc "Get Me" kết hợp với rapper Kehlani được phát hành một tuần trước. Tuy nhiên, tìm đỏ mắt từ vị trí thứ nhất đến vị trí thứ 100 cũng chả thấy bóng dáng ca khúc "Get Me" đâu...

Bởi vì, ca khúc đã debut ở Bubbling Under Chart ở vị trí thứ 15, nói nôm na, "siêu hit" mới nhất của Justin Bieber đã "chào sân" ở vị trí thứ... 115. Quả thật là một con số ấn tượng với loạt sản phẩm đón chào màn comeback của Justin sau 5 năm mà!

Hơn 1 tuần lễ ra mắt, audio của Get Me cũng chỉ mới có 4.8 triệu lượt nghe.

Trước đó, ca khúc "Yummy" đã "chào sân" ở vị trí thứ 113 của Billboard, sau đó nhờ 1 tuần lễ "năn nỉ" người hâm mộ cũng như tìm mọi cách để tăng sales trên tất cả các mặt trận, kể cả tích cực payola (chi tiền để các đài radio phát ca khúc của mình), "Yummy" cũng vươn lên được vị trí Á quân đúng 1 tuần. Tuần lễ sau đó chứng kiến sự tuột dốc không phanh và hiện đang đứng thứ 15 của Billboard Hot 100 tuần này.

Tuy nhiên, "Yummy" do ra mắt ngay cận kề ngày chốt số các chỉ số trong 1 tuần của Billboard - nên dù sao qua tuần mới cũng có thể gỡ gạt lại thể diện đôi chút cho Justin Bieber. "Get Me" lại được phát hành vào ngày thứ 3 (28/1), thế nên thành tích thứ 115 chính là con số phản ánh chính xác nhất những gì mà ca khúc đã làm được trong 7 ngày qua. Gần như cơ hội để "Get Me" có thể "lật ngược thế cờ" bằng không.

MV Yummy tuy nhận nhiều lời chê về chất lượng âm nhạc nhưng cũng mang về hơn 154 triệu lượt xem.

Một điều kì lạ chính là việc đông đảo netizen Việt Nam có vẻ... không mấy đồng cảm với vị hôn phu của Hailey Baldwin. Không chỉ chỉ trích ca khúc mới của anh, nhiều người thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của ca khúc này. Có vẻ như sau nhiều năm "vạ miệng" liên tiếp cũng như tâm lí liên tục bất ổn, gây mất lòng không ít khán giả, Justin Bieber đang dần bị quay lưng. Hành trình gầy dựng lại hình ảnh của anh có vẻ như còn rất dài.

Cư dân mạng không có lấy một lời cảm thông với J.B

Nếu không có gì thay đổi, album "Changes" của Justin Bieber sẽ ra mắt vào ngày lễ Valetine - 14/2 - sắp tới, đánh dấu album phòng thu đầu tiên của nam ca sĩ sau khi để fan chờ đợi ròng rã 5 năm trời. Album "Changes" nói về những thay đổi về tâm sinh lý của anh chàng suốt những năm qua, đồng thời còn là tình cảm chân thành mà Justin dành cho người vợ mới cưới. Tuy nhiên, với 2 single mở đầu "lẹt đẹt" như thế, cộng với tính cách dễ hờn dỗi của J.B, liệu anh chàng có còn chịu phát hành album trên hay không - hay lại tuột hết mood rồi - thì có trời mới biết!