Justin Bieber bị "ném đá lây" vì ủng hộ Chris Brown trong vụ nghi án cưỡng hiếp phụ nữ

Chris Brown hiện đang làm nhiều trang báo tốn giấy mực vì nghi án cưỡng hiếp một phụ nữ Pháp tại Paris. Tuy nam ca sĩ đã được trả tự do, nhưng cuộc điều tra về vụ việc này vẫn đang được tiếp tục. Riêng Justin Bieber thì vẫn luôn ủng hộ anh bạn thân của mình và vì thế mới đây đã phải hứng "gạch đá" chung với Chris Brown.

Justin Bieber rất thân thiết với Chris Brown.

Cụ thể là vào hôm 23/1, Chris Brown đã chia sẻ một đoạn video tập luyện vũ đạo mới sau vụ cáo buộc cưỡng hiếp. Còn Justin Bieber thì để lại bình luận khen ngợi chàng bạn thân: "Không ai có thể chạm vào anh được. Anh chính là GOAT (greatest off all time - nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại".

Mặc nghi án Chris Brown cưỡng hiếp phụ nữ, Justin Bieber vẫn gọi anh bạn thân là "nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại".

Bieber và Brown vốn rất thân thiết với nhau. Hai nam ca sĩ từng hợp tác thực hiện ca khúc "Next to You" trong album F.A.M.E. của Chris Brown và ca khúc "Ladies Love Me".

Nhưng nhiều người hâm mộ thì bày tỏ sự bất bình vì việc Justin Bieber thể hiện sự ủng hộ cho nam ca sĩ đang bị tình nghi tội cưỡng hiếp: "@justinbieber ngừng lại đi. Hầu hết các fan của anh là phụ nữ", "Tôi yêu anh nhiều lắm, nhưng hành động này thật không đúng. Hãy suy nghĩ trước khi lên tiếng", "Anh thật đáng khinh @justinbieber",...

Trong khi đó, một số ý kiến khác thì cho rằng mọi người nên chờ cho đến khi tòa án có kết luận về thực hư hành động của Chris Brown. Riêng nam ca sĩ đã quyết liệt phủ nhận cáo buộc nhắm vào mình và cho biết sẽ kiện ngược lại cô gái Pháp tố anh cưỡng hiếp.