Jennie khi dự sự kiện của Chanel: Sáng đi nhà trẻ, tối lại đi bar

Vào ngày 28/3 vừa qua, sau khi tung ra trọn bộ ảnh teaser của 4 thành viên, Black Pink đã được "thả cửa" đi dự sự kiện chứ không còn mất hút để giấu bài come back nữa rồi.

Và vẫn như mọi lần, Jennie là cô nàng bận rộn nhất của Black Pink. Sáng đi dự sự kiện giới thiệu đại sứ thương hiệu toàn cầu cùng các chị em. Chiều Jennie dự show Chanel x Pharrell giới thiệu bộ sưu tập của rapper Pharrell Wiliams kết hợp với Chanel diễn ra tại Hàn Quốc. Rồi đến tối thì cô nàng trở về làm ca sĩ Jennie của Black Pink, trình diễn 2 ca khúc là "Can't take my eyes off of you" và "Solo" trước các khách mời VIP của sự kiện.

Điều đáng nói là... Jennie - đại sứ thương hiệu của Chanel đã xuất hiện với 2 hình ảnh hoàn toàn khác biệt khiến fan không khỏi "ối giời, đứng hình mất 5 giây".

Khi trời còn sáng, Jennie gây sốc với bộ đồ nhìn như bé đi mẫu giáo...

Xuất hiện với bộ đồ này, Jennie khiến người nhìn cảm thấy không biết phải diễn tả ra làm sao nữa... Chiếc áo váy babydoll ngắn cũn cỡn cùng băng dô Chanel làm Jennie mất hết 2 chữ "sang chảnh", thay vào đó là 2 má bánh bao lộ diện nhìn như con nít.

Cô gái vàng của làng cầu lông là lời nhận xét không thể đúng hôm về outfit này của Jennie.

Thế nhưng khi trời dần tối... Jennie lên đồ để chuẩn bị biểu diễn thì cũng xin là một bước chuyển mình xoay 180 độ như thế này đây.

Jennie này với Jennie mặc váy vàng là cùng một Jennie đó các bạn.

Cảm giác của fan khi nhìn vào 2 bức hình này của Jennie chính là: sáng em đi mẫu giáo, tối lên đồ đi "quẩy"...

Đấy là còn chưa kể, đây là Jennie khi sáng sớm dự sự kiện ra mắt đại sứ thương hiệu toàn cầu cùng Black Pink...