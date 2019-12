iPhone 7 Plus, 8 Plus và iPhone X đã có giá chỉ từ 7,3 triệu đồng

Ghi nhận tại hệ thống Di Động Việt, iPhone 7 Plus chỉ đang ở mức 7,3 triệu đồng, trong khi iPhone 8 Plus ở mức 9,4 triệu đồng và iPhone X ở mức 11,8 triệu đồng. Đây đều là mức giá niêm yết cho phiên bản quốc tế, ngoại hình đẹp, nhận bảo hành trong 6 tháng, bảo hành 1 đổi 1 trong 33 ngày tại Di Động Việt.



Các dòng iPhone cũ đã rục rịch giảm giá dịp cuối năm.

Khi thanh toán qua VnPay, cả iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus và iPhone X đều được giảm thêm 100 ngàn. Lúc này giá bán của 3 model này chỉ còn lần lượt là 7,3 triệu, 9,4 triệu và 11,8 triệu đồng.

iPhone 7 Plus quốc tế cũ giá 7,3 triệu đồng, bảo hành 1 đổi 1

Sau 3 năm ra mắt, từ một flagship đình đám, giá bán iPhone 7 Plus cũ về mức giá 7,3 triệu đồng. Rõ ràng, với ngoại hình đẹp 99%, cộng thêm ưu điểm là phiên bản quốc tế ổn định, model này là chọn lựa nổi bật trong phân khúc 7 triệu đồng.

Với mức giá từ 7,3 triệu đồng, iPhone 7 Plus trở thành model được nhiều người dùng chọn lựa.

Tại hệ thống Di Động Việt, cũng như các dòng iPhone cũ khác, iPhone 7 Plus được bảo hành trong 6 tháng, thời gian dùng thử kéo dài 7 ngày và chính sách bảo hành 1 đổi 1 trong 33 ngày.

Là model đầu tiên được tích hợp tính năng camera kép, iPhone 7 Plus phù hợp với đối tượng người dùng công nghệ thích một smartphone màn hình lớn 5,5inch, cấu hình mạnh mẽ với RAM 3GB, nền tảng iOS và camera dạng kép chụp xoá phông ấn tượng.

iPhone 8 Plus 64GB giá 9,4 triệu đồng, lên đời tiết kiệm 6,3 triệu đồng

Giá bán iPhone 8 Plus trên kệ chính hãng VNA đang ở mức 19,4 triệu đồng, tuy nhiên khi lựa chọn phiên bản quốc tế like new 99%, người dùng công nghệ chỉ cần trả 9,4 triệu đồng tại Di Động Việt.

iPhone 8 Plus vẫn rất mượt mà, ổn định trong khoảng 2 năm nữa.

Với phương thức Trade - In thu cũ đổi mới không bù tiền, Di Động Việt là hệ thống nổi bật khi được hơn 100 sao Việt và hàng trăm ngàn người dùng lựa chọn. Khi lên đời iPhone 8 Plus từ Trade - In, người dùng tiết kiệm đến 6,1 triệu đồng.

Như vậy, khi lên đời iPhone 8 Plus từ iPhone 7 Plus, người dùng chỉ cần bù 3,3 triệu đồng hoặc chọn phương thức không bù tiền, mang máy về ngay, khoản chênh lệch sẽ thanh toán thành khoản trả góp nhỏ mỗi tháng.

iPhone X giá 11,8 triệu đồng, lên đời chỉ bù 4 triệu đồng

Thời điểm cuối năm cũng là động thái để kích cầu cho bộ ba iPhone 11 thế hệ mới, iPhone X 64GB ở mức thấp nhất chưa từng có tại thị trường Việt Nam, với mức niêm yết chỉ từ 11,8 triệu đồng.

iPhone X đang là model có sức bán ra rất lớn tại hệ thống Di Động Việt.

Thời điểm này, ngoại hình của model này còn rất mới, lên tới 99% không khác nhiều so với máy trong hộp. Đồng thời, sự tương đồng trong chất lượng trải nghiệm cộng với chế độ bảo hành vượt trội, không chỉ iPhone X mà iPhone cũ đang có sức mua rất cao.

Ngoài việc được hỗ trợ trả góp 0%, giá bán tốt, hệ thống Di Động Việt mang đến phương thức Trade - In lên đời không bù tiền. Với iPhone X, khi chọn phương thức này người dùng tiết kiệm đến 7,8 triệu đồng (mức thu từ iPhone 8+) và chỉ cần bù 4 triệu đồng.

Di Động Việt tự hào là sự lựa chọn của hơn 100 sao Việt như Ca sĩ Đan Trường, ca sĩ Thu Minh, ca sĩ Ngô Kiến Huy, Shark Phạm Thanh Hưng… và hàng trăm ngàn khách hàng mỗi năm, nổi bật với phương thức Trade - In lên đời không bù tiền.

Ca sĩ Đan Trường cũng chọn Di Động Việt để mua sắm điện thoại.

