iPhone 12 sẽ "hồi sinh" một thứ được nhiều người mong mỏi, thậm chí nâng cấp xịn hơn gấp bội

Để có thể thay đổi thiết kế của iPhone và khiến cho phần cạnh dưới trở nên mỏng hơn, Apple đã quyết định loại bỏ luôn cảm biến vân tay Touch ID trên chiếc iPhone X ra mắt năm 2017, và thay thế bằng cảm biến nhận diện khuôn mặt Face ID. Cảm biến Face ID mới được đánh giá là hiệu quả, tiện dụng và an toàn hơn cả Touch ID trước đây.

Những chiếc iPhone cuối cùng của Apple được trang bị Touch ID là iPhone 8 và iPhone 8 Plus. Kể từ đó, những mẫu iPhone 2018 và 2019 đều chỉ sử dụng cảm biến nhận diện khuôn mặt Face ID. Mặc dù vẫn có khá nhiều người muốn sử dụng cảm biến Touch ID cũ.

Và có vẻ như việc đưa Touch ID quay trở lại đã nằm trong kế hoạch của Apple. Hồi tháng 5 vừa qua, một chuyên gia phân tích của Barclays đã ghé thăm chuỗi cung ứng của Apple và thu về một tin đặc biệt. Đó là Apple sẽ sử dụng cảm biến vân tay siêu âm trên những chiếc iPhone mới, cảm biến này sử dụng các sóng âm thanh và bộ giải mã để tạo ra hình ảnh hoàn chỉnh của dấu vân tay người dùng.

Hôm nay, một nguồn tin từ Đài Loan tiết lộ Apple đang có kế hoạch gặp gỡ nhà sản xuất màn hình cảm ứng GIS vào tuần tới. Nội dung của cuộc gặp này là thảo luận về việc trang bị cảm biến vân tay dưới màn hình cho ít nhất là một chiếc iPhone mới trong năm 2020. Mặc dù Apple đã đăng ký bằng sáng chế cho cảm biến vân tay siêu âm của mình, nhưng cũng có báo cáo tiết lộ rằng Apple sẽ làm việc cùng với Qualcomm, nhà sản xuất cảm biến vân tay siêu âm thế hệ đầu tiên được sử dụng trên những chiếc smartphone Galaxy S10 và Note 10 của Samsung.

Tuy nhiên, cảm biến vân tay siêu âm thế hệ đầu tiên của Qualcomm gặp phải một số rắc rối về bảo mật. Đó là bất kỳ ai cũng có thể mở khóa, do một lỗ hổng bảo mật liên quan tới việc sử dụng miếng dán màn hình giá rẻ. Với sự cẩn thận của Apple, chắc chắn cảm biến này sẽ không được sử dụng trên những chiếc iPhone sắp tới.

Thật may là đúng vào thời điểm này, Qualcomm lại vừa mới ra mắt cảm biến siêu âm thế hệ thứ hai, 3D Sonic Max. Cảm biến mới lớn hơn gấp 17 lần so với phiên bản đầu tiên, nhờ đó giải quyết được hầu hết các vấn đề rắc rối. Chỉ trừ tốc độ phản hồi là không thay đổi so với phiên bản đầu tiên.

Hiện tại vẫn chưa rõ lý do vì sao Apple quyết định sẽ mang Touch ID quay trở lại, và sẽ trang bị trên những mẫu iPhone nào. Nhưng đây sẽ là một tin vui đối với nhiều người sử dụng iPhone, khi có thêm một lựa chọn khác nữa bên cạnh Face ID.

Tham khảo: Phonearena