Instagram 1 triệu followers của An Nguy bỗng dưng trống hoắc, chỉ còn lại duy nhất một post

Năm 2018 có lẽ là năm sóng gió nhất của An Nguy khi scandal tình cảm của cô nàng với Kiều Minh Tuấn trở thành một vụ lùm xùm kéo dài không hồi kết. An Nguy liên tục bị tố là người "hai mặt", bất chấp scandal để PR phim và hâm nóng tên tuổi.

Sau đó, An Nguy đã về Mỹ và giữ im lặng suốt một thời gian để dư luận lắng xuống. Thỉnh thoảng, cô nàng vẫn updates hình ảnh hay giao lưu với fan thông qua những màn hỏi - đáp ngắn gọn trên Instagram.

Instagram của An Nguy bất ngờ trống trơn chỉ còn lại 1 bài đăng

Tuy nhiên mới đây, Instagram 1 triệu followers của An Nguy bất ngờ trống trơn. Gần như mọi hình ảnh, kỉ niệm đã bị An Nguy xoá hay ẩn đi. Hình ảnh duy nhất còn lại hiện tại là một series ảnh selfie của An Nguy với caption: "The selfies you DON'T post are what you REALLY look like hihihi" (Tạm dịch: Những tấm ảnh tự sướng bạn không đăng lên là những gì trông giống với bạn nhất).

Series những tấm ảnh tự sướng tươi tắn và đáng yêu của cô nàng

Động thái "dọn dẹp" Instagram của An Nguy khiến nhiều người tò mò và thắc mắc. Có lẽ nhân dịp năm hết tết đến, An Nguy đã quyết định quên hết những chuyện đã qua và có một khởi đầu mới mẻ, nhiều niềm vui hơn chăng?