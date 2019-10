Học con gái Pháp chăm làn da, mái tóc với 2 bảo bối này, Hương Giang mới nổi bật giữa “rừng" nhan sắc ở Paris Fashion Week

Và không phải nói ngoa khi khẳng định, dù đi đến bất cứ nơi đâu, một sự kiện lớn hay dạo chơi trên phố phường, dù không hề đầu tư quá cầu kỳ cho việc make-up, các cô gái Paris (Parisian Chic) cũng tỏa sáng khí chất với làn da căng mướt, khỏe mạnh và mái tóc bồng bềnh.

Cách dưỡng da, tóc với hai item tinh túy này cũng đã được tín đồ làm đẹp khắp hành tinh hưởng ứng, và các cô gái Việt cũng không phải ngoại lệ. Mới đây, Hoa hậu Hương Giang cũng đã gây ấn tượng mạnh khi được mời là đại diện châu Á Thái Bình Dương tại Paris Fashion Week với diện mạo và khí chất cuốn hút đậm chất Pháp nhờ cách dưỡng da, tóc này.

Hương Giang tỏa sáng trên đường phố Paris nhờ áp dụng cách dưỡng da, tóc kiểu Pháp.

Nếu như khi dạo phố Paris, Hương Giang cá tính với tóc Bob thì khi tham dự show diễn đình đám Le Défilé, cô nàng đẹp "hết nấc" với tóc dài sang chảnh, suôn mượt và làn da thì luôn căng mướt, mịn sáng, đẹp tự nhiên không cần gắng gượng!

Vẻ đẹp "sương sương" rất Pháp của cô nàng khi tham dự Paris Fashion Week

Đến đây, chắc hẳn bạn đã cực kỳ tò mò rồi phải không nào? Hãy cùng khám phá 2 "item must-have" làm nên "bầu trời" nhan sắc và khí chất của con gái Pháp nhé!

Vì sao con gái Pháp thích tinh dầu, dưỡng chất?

Để trả lời câu hỏi này, bạn cần phải biết đến chân lý làm đẹp của con gái Pháp. Phái đẹp Pháp nói chung và Paris nói riêng ưa chuộng vẻ đẹp "Effortless beauty" hay "đẹp tự nhiên không cần gắng gượng". Nói cách khác, họ không thích đầu tư thời gian, công sức cho việc dưỡng da, trang điểm mỗi ngày. Thay vào đó, để đạt hiệu quả cao, họ thường lựa chọn những dòng sản phẩm chăm sóc da và tóc chất lượng cao.

Con gái Pháp cần thời gian cho hẹn hò, giải trí, chiều chuộng bản thân nên không thích dành hàng giờ đồng hồ dưỡng da, make-up đâu nhé!

Chính vì vậy, dưỡng chất cho da (Essence) đáp ứng được các tiêu chí dưỡng sâu từ bên trong, tạo lớp nền lý tưởng cho mọi công đoạn make-up sau đó. Tương tự, tinh dầu cho tóc cũng chăm sóc tóc sâu cho mái tóc "sương sương" bồng bềnh đúng chuẩn Pháp.

Với những cô nàng bận rộn như cô gái Pháp, tinh dầu, dưỡng chất là bước chăm sóc tóc, da rút gọn, không "ngốn" quá nhiều thời gian nhưng là một bước quan trọng không thể bỏ qua mỗi ngày, thể hiện đúng tinh thần "Less Is More" (Ít mới tốt, ít nhưng chất) của các "Parisian Chic".

Con gái Pháp chọn và sử dụng tinh dầu, dưỡng chất như thế nào?

Vậy tiêu chí lựa chọn tinh dầu cho tóc và dưỡng chất cho da của các quý cô nước Pháp có gì đặc biệt?

Về cơ bản, các cô nàng nước Pháp ưa chuộng mỹ phẩm có thành phần thiên nhiên lành tính, kết hợp với công nghệ hiện đại, để cho ra hiệu quả tối ưu đối với làn da, mái tóc của mình.

Để đảm bảo tinh thần tối giản, họ cũng ưu ái những sản phẩm đa năng, có hiệu quả thẩm thấu sâu mà thao tác sử dụng đơn giản để không "ngốn" quá nhiều thời gian, tâm sức. Đặc biệt, họ cũng lắng nghe ý kiến của những tín đồ làm đẹp, người từng trải nghiệm sản phẩm để chọn ra những item phù hợp nhất với bản thân. Trong các dòng tinh dầu, dưỡng chất được nhiều cô gái Pháp ưa chuộng, nổi bật là L’Oreal Extraordinary Oil cho tóc và Crystal Micro Essence cho làn da.

Đáp ứng đúng tiêu chí của hội con gái Pháp mê làm đẹp, L’Oreal Extraordinary Oil (nằm trong bộ sản phẩm dưỡng tóc chuyên sâu Extraordinary) có chiết xuất thiên nhiên từ 6 loại hoa như hoa sen, hoa sơn chi, hoa hồng… cho tóc suôn mượt, chắc khỏe, dễ vào nếp và bồng bềnh hơn. Bên cạnh đó, loại dầu dưỡng tóc này còn được sử dụng đơn giản theo 7 cách khác nhau: Bôi trước và sau khi gội để tăng cường dưỡng chất, trước khi sấy cho tóc khỏi gãy rụng, giữ nếp khi tóc ước, trộn với dầu gội, xả…

Chính vì vậy, loại tinh dầu này đã nhanh chóng được các tín đồ làm đẹp "tặng điểm cộng" vì thao tác đơn giản, hiệu quả mà lành tính. Thậm chí, không chỉ các cô gái Pháp mà các nàng đẹp khắp hành tinh đều đã mê mẩn sản phẩm này như "thiên thần nội y" Doutzen Kroeus, Mingxi, Bianca Balti hay diễn viên Mai Davika… Đặc biệt, L’Oreal Extraordinary Oil đã được cấp giấy chứng nhận Intage là dầu dưỡng số 1 về thị phần tại Nhật Bản trong suốt 5 năm (2014-2019) – 1 "bảo chứng" cho chất lượng rất đáng để các cô gái Pháp và cả chúng ta tin dùng, phải không nào?

Mai Davika dùng L’Oreal Extraordinary Oil để tóc bồng bềnh, bóng mượt

Trong khi đó, với làn da, các quý cô Pháp ưa chuộng Essence, đặc biệt được đánh giá cao thời gian gần đây là Crystal Micro Essence. Tiếp tục là 1 item kết hợp lý tưởng giữa chiết xuất thiên nhiên từ lá cỏ hổ cho da căng mướt, sáng mịn, lại thấm sâu tới 10 lớp biểu bì nhờ công nghệ vi điểm hiện đại.

Thao tác sử dụng cũng siêu dễ dàng: Chỉ cần nhỏ mấy giọt lên tay và vỗ đều lên mặt tới khi da thẩm thấu hoàn toàn là đã có hiệu quả như ý. Không chỉ chinh phục Hương Giang, trào lưu sử dụng Crystal Micro Essence cũng đã được nhiều beauty blogger Việt như Pretty Much, Mailovesbeauty, Misoa, QUIN… thử nghiệm và yêu thích. Họ thậm chí còn bỏ luôn bước kem dưỡng sau khi dùng thử dòng Essence này!

Hóa ra, để vươn tới "bầu trời nhan sắc và khí chất" như các cô gái Pháp chẳng khó chút nào. Vậy thì còn chờ gì nữa mà không chăm chút làn da, mái tóc ngay hôm nay với 2 "bảo bối" cho nhan sắc ấy, vì bạn xứng đáng đẹp cuốn hút trong từng khoảnh khắc và sẵn sàng đón nhận mọi cơ hội mà cuộc sống mang lại!

Hãy tỏa sáng, vì bạn xứng đáng!