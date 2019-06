Hoàng Tôn trở lại Vpop với ca khúc nhắc đến hàng loạt cái tên như Đông Nhi, Yến Trang, Yến Nhi...

Tối ngày 1/6, Hoàng Tôn đánh dấu sự trở lại làng nhạc Việt của mình với MV "What's Your Name". Đây là một sáng tác của Hoàng Tôn từ 4 năm trước với giai điệu Hip-hop trẻ trung, mang đậm phong cách US - UK. Nam ca sĩ còn bắt tay cùng hai nghệ sĩ trẻ Sony Trần và Ricky Star trong lần trở lại này.

Trước đó, vào năm 2016, Hoàng Tôn từng gây xôn xao dư luận khi xuất hiện với ngoại hình khác lạ vì phẫu thuật thẩm mỹ. Nam ca sĩ cũng chia sẻ mình đã gặp sự cố trong quá trình "dao kéo" khiến cho khuôn mặt bị biến dạng nghiêm trọng. Phải mất một thời gian khá dài để khắc phục những biến chứng này, Hoàng Tôn mới có thể trở lại trong âm nhạc với MV "What's Your Name".

MV "What's Your Name" - Hoàng Tôn

MV "What's Your Name" được thực hiện quay hình tại cả hai đất nước Việt Nam và Đức. MV lấy bối cảnh chính là câu chuyện tình yêu vừa chớm nở từ cái nhìn đầu tiên của những người trẻ nhiệt huyết, năng động và tràn đầy sức sống.



Đặc biệt, trong một đoạn rap của ca khúc "What's Your Name", Hoàng Tôn khiến người hâm mộ thích thú khi nhắc đến tên những nữ nghệ sĩ đình đám của showbiz Việt như Đông Nhi, Yến Trang, Yến Nhi, Hari Won...

Hoàng Tôn đã sẵn sàng trở lại đường đua Vpop với MV "What's Your Name"

"What's Your Name" được giới thiệu là phát pháo đầu tiên mở màn cho chuỗi dự án trở lại đường đua Vpop của anh. "Năm 2019 sẽ là năm mà tôi và ekip mình đã đặt quyết tâm với các dự án âm nhạc. Tôn đã "nghỉ đông" đủ lâu rồi và cần phải thức dậy để tiếp tục lan toả âm nhạc của mình" - Hoàng Tôn cho biết.

Nói về sự vắng bóng trong suốt 3 năm vừa qua, Hoàng Tôn chia sẻ anh đã cho mình một khoảng lặng để học hỏi, đúc kết kinh nghiệm và tìm ra hướng đi riêng trên con đường hoạt động nghệ thuật. Nam ca sĩ khẳng định các sản phẩm từ sau MV "What's Your Name" sẽ thể hiện rõ sự trưởng thành và những biến chuyển trong màu sắc âm nhạc cũng như phong cách cá nhân.