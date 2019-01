Hóa ra Đà Lạt không chỉ có phong cảnh đẹp mà còn có loạt trò chơi cả ngày không chán

Đà Lạt holic - hội chứng nghiện đi Đà Lạt tưởng là đùa mà hoá ra là thật. Với nhiều người khi trong đầu đang loanh quanh với suy nghĩ "đi đâu nhỉ?" thì Đà Lạt trở thành câu trả lời thuộc top đầu. Ở Đà Lạt, bạn có thể chơi cả ngày không biết chán với đủ trò vui cực hay ho. Vui, buồn, thất tình, hay muốn tìm chút cảm giác mạo hiểm mới mẻ, bạn đều có thể tìm được ở nơi đây nhé.

Chụp cả kho ảnh đẹp về khoe bạn bè

Đến Đà Lạt việc đầu tiên phải làm là nhao ngay ra phố chụp vài chiếc ảnh check in cho bạn bè ở nhà thèm thuồng. Nhiều người thường đùa nhau ở Đà Lạt chỉ nhỡ tay cũng chụp được ảnh đẹp. Được ví như Paris thu nhỏ, những con dốc nhỏ ở Đà Lạt đang nằm trong top sống ảo được nhiều bạn yêu thích. Bạn có thể thử đến các địa điểm như: dốc Nhà Bò, dốc Tin Lành, dốc Sông Lô, dốc Nguyệt Vọng Lầu… hay tự mình khám phá những con dốc không tên trong các khu dân cư.

Dốc Nhà Bò xuất hiện trong bộ phim "Tháng năm rực rỡ".

Sau khi loanh quanh với các con dốc xong rồi, bạn hãy thử ghé vài quán cafe kết hợp homestay vừa đẹp, vừa thơ mộng, nhâm nhi ly cacao ấm nóng. Cửa hàng nào cũng có không gian mở với rất nhiều hoa và cây xanh để bạn thoả sức chụp ảnh.

Cafe kiêm homestay Sunshine tím gần Hồ Xuân Hương đậm chất du mục.

Ăn hết cả thế giới

Không chỉ là thế giới cho các tín đồ sống ảo, Đà Lạt còn là thiên đường ăn uống cho những tâm hồn cần an ủi bằng đồ ăn ngon đấy. Điều đầu tiên khi đặt chân đến Đà Lạt là phải lao ngay vào hàng lẩu gà lá é để nhâm nhi nước lẩu gà ngọt lịm kết hợp cùng các loại lá the the, bùi bùi. Ăn miếng thịt gà mà cảm thấy cả quãng hành trình dài đến đây hoàn toàn xứng đáng.

Bữa nay chén món lẩu gà lá é xong, bữa sau lại chuyển qua buffet lẩu rau Léguda, bữa khác thì thử lẩu bò Ba Toa… Ban ngày thích ăn vặt thì lại làm vài đĩa bánh ướt lòng gà, bánh căn, bánh mì xíu mại, kết thúc bằng ly kem bơ thì không còn gì tuyệt hơn. Buổi tối lại đi uống sữa đậu nành và ăn bánh tráng nướng. Mới nghĩ đến Đà Lạt mà đã thèm nhỏ dãi vì đủ món ngon đang chờ đón.

Thử thách lòng dũng cảm đu dây trên cao (Datanla High Rope Course)

Ăn uống hết mình rồi thì phải tìm chỗ xả năng lượng ngay thôi. Đà Lạt yên bình nhưng cũng có đủ trò chơi thú vị để khám phá. Một trong những trò chơi được các nhóm bạn khi đến Đà Lạt cực mê đó là "đu dây trên cao" (Datanla High Rope Course). Có rất nhiều hạng mục để bạn thử thách lòng dũng cảm của mình như đi trên thang dây, thử thách leo trèo hay đu zip line. Nhìn từ dưới thì thấy hơi ghê ghê nhưng người chơi thì rất phê bởi đã được mặc đồ bảo hộ đầy đủ rồi. Nếu muốn tiết kiệm tiền thì bạn nên chơi từ khoảng 7-9h sáng vì giá vé rẻ hơn và không quá đông người. Trò chơi này được mở từ 7-17h hàng ngày, giá vé là 350k cho 120 phút chơi nhé.

Xuyên rừng trên đường trượt dài nhất Đông Nam Á (Datanla New Alpine Coaster)

Sau khi chơi đu dây chán chê rồi, muốn chơi trò nào vừa ngầu nhưng nhẹ nhàng hơn, đỡ tốn sức lại còn được ngắm cảnh và tha hồ chụp ảnh thì bạn phải thử ngay đi xe trượt xuyên rừng nhé. Đường trượt 2400m dài nhất Đông Nam Á đưa bạn xuyên rừng, qua các vòng xoay, băng qua thác Datanla.

Với nhiều pha gay cấn khi đi vòng quay xuyên rừng, bạn tha hồ mà hò hét, vui đùa cùng lũ bạn. Muốn dừng ở đâu để chụp ảnh thì cứ tuỳ chỉnh tốc độ theo ý thích của mình. Cần giảm tốc nằm ở ngay bên cạnh xe để bạn có thể dừng cực kỳ dễ điều khiển.

Đặc biệt trò chơi này còn có nhiều điểm chụp hình tự động nên đảm bảo bạn sẽ lưu lại được nhiều bức ảnh để đời ở đây nhé. Chú ý hò hét nhưng vẫn phải tạo dáng sao cho ngầu và đẹp nha.

Đường trượt dài và cực đẹp nên bạn tha hồ ngắm cảnh, thả trôi tâm trí mà quên hết đi muộn phiền, lo âu. Nếu bạn đang tìm một cơ hội để tỏ tình với "crush" thì hãy rủ người ấy thử ngay đường trượt này xem sao nhé. Cơ hội thành công có vẻ cao và còn lãng mạn nữa chứ.

Đường trượt thác Datanla được mở hàng ngày từ 7h đến 17h với giá vé chỉ 150.000 đồng/1 người. Bạn chỉ cần đi đến khu du lịch thác Datanla là có thể thoả sức vui chơi với nhiều thứ cực hấp dẫn tại đây.





