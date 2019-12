Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 - Khánh Vân: Học vấn kém hơn 2 thí sinh top 3, rẽ lối sang sân khấu điện ảnh từ sớm

Đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 đã chính thức kết thúc. Với nhan sắc xinh đẹp, sự thể hiện xuất sắc trong thời gian diễn ra cuộc thi, cộng với thành tích học tập nổi trội ở trường lớp, top 3 đã chính thức lộ diện Hoa hậu là Nguyễn Trần Khánh Vân, Á hậu 1 là Nguyễn Huỳnh Kim Duyên và Á hậu 2 là Phạm Hồng Thúy Vân. Đây được coi là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt 3 tháng tranh đấu của các nàng Hậu.

Đã qua thời kỳ Hoa hậu chỉ cần nhan sắc, các thí sinh ngày này còn phải có khả năng ứng xử cùng trình độ học vấn ấn tượng. Điều đó được thể hiện qua số điểm thi đầu vào hay loạt thành tích có được khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Cùng điểm lại những thành tích học hành của top 3 để thấy họ đã có quãng thời gian học sinh cố gắng như thế nào nhé!

Nguyễn Trần Khánh Vân

Khánh Vân chính là cái tên sáng nhất đêm nay khi trở thành tân Hoa hậu của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Cô nàng cũng luôn là thí sinh sáng giá cho vương miện năm nay khi cũng từng lọt top 10 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Trở lại với cuộc thi năm nay, cô cho thấy sự trưởng thành hơn về phong thái, trình diễn lần cách ứng xử. Người đẹp cũng luôn thuộc top thí sinh có hình thể đẹp với đôi chân dài, chiều cao 1m75 cùng số đo 3 vòng 83-60-90.

Khánh Vân là cựu học sinh của trường THPT Lý Tự Trọng (TP.HCM). Cô nàng từng là một học sinh gương mẫu chỉ tập trung vào việc học trước khi rẽ hướng cuộc thi sắc đẹp khi được bạn bè "rủ rê" tham dự cuộc thi Miss Áo dài Nữ sinh Việt Nam. Người đẹp là cựu sinh viên ngành Diễn viên kịch - điện ảnh của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP. HCM. Cô cũng từng tham gia diễn xuất trong một vài bộ phim như Thiếu gia nhà nghèo, Trại cá sấu... Trong một bài phỏng vấn, Khánh Vân chia sẻ rất thích học thiết kế thời trang và mong muốn một ngày nào đó sẽ tự tay thiết kế được những bộ áo dài thật đẹp.

Nguyễn Huỳnh Kim Duyên

Kim Duyên xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Kim Duyên cũng là một trong những thí sinh đáng gờm trong cuộc thi năm nay nhờ kinh nghiệm từng chinh chiến trong nhiều đấu trường nhan sắc. Người đẹp Cần Thơ từng đạt thành tích Top 10 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014, Hoa khôi Sinh viên thanh lịch Đại học Nam Cần Thơ 2016, Top 30 Hoa hậu Việt Nam 2016.

Khi đạt được những thành tích sắc đẹp nhất định, Kim Duyên lại gây bất ngờ khi quyết định tu nghiệp ở Singapore hơn một năm rưỡi để trau dồi thêm vốn kiến thức, kỹ năng sống và rèn luyện riếng Anh thực tế. Không phụ lòng người hâm mộ, cô đã xuất sắc tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh của Đại học Stamford Raffles.

Người đẹp cũng gây ấn tượng với loạt dự án học đường nổi bật như đồng sáng lập quỹ "Lan Tỏa Yêu Thương" và đồng hành thực hiện các dự án "Cùng em đến trường", trao tặng những món quà nhỏ để tiếp thêm yêu thương cho các em thiếu nhi vùng cao. Cùng với phong thái tự tin và thần thái quyến rũ, vị trí Á hậu 1 chính là thành quả xứng đáng cho nỗ lực của Kim Duyên.

Phạm Hồng Thúy Vân

Vị trí Á hậu 2 thuộc về Phạm Hồng Thúy Vân.

Thúy Vân luôn là ứng cử viên sáng giá trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Bởi trước đó, cô từng đoạt giải Á hậu 2 Hoa hậu Quốc tế năm 2015 và Á khôi 1 Hoa khôi Áo dài Việt Nam. Đến với cuộc thi, Thúy Vân cũng gây ấn tượng với vẻ ngoài rạng rỡ, phong thái tự tin cùng bảng thành tích học tập siêu đỉnh.

Cô nàng từng theo học thanh nhạc tại Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM và ngành Truyền thông ở Đại học RMIT. Cô nàng có khả năng nói tiếng Anh cực chuẩn khi từng dẫn dắt nhiều chương trình nổi tiếng như "How do I Look", "Asia's Got Talent...". Nhờ đó người đẹp được mệnh danh là "Micro Phạm" vì chưa bao giờ nói sai và chỉ nói đúng một lần duy nhất! Cùng với vị trí Á hậu 2 trong cuộc thi năm nay, Thúy Vân đã sắm cho mình đầy đủ hành trang kiến thức để có thể đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc quốc tế.