HLV trưởng U22 Campuchia cầm nhầm điện thoại của phóng viên Việt Nam tại SEA Games 30

Khoảnh khắc HLV U22 Campuchia cầm nhầm điện thoại của phóng viên tại SEA Games 2019. T/H: Hiếu Lương.

HLV người Argentina cầm nhầm một chiếc điện thoại của phóng viên Việt Nam, sau đó rời khỏi phòng họp báo. Điều này khiến phóng viên Việt Nam phải chạy đôn đáo để tìm lại đồ dùng của mình.



Do bật chế độ máy bay để ghi âm câu trả lời của HLV khi tham dự cuộc họp báo nên việc tìm kiếm diễn ra khó khăn khăn hơn nhiều lần. Rất may, với kinh nghiệm thực tế, những đồng nghiệp khác đều phỏng đoán có thể do điều phối viên hoặc HLV đội U22 Malaysia hoặc U22 Campuchia cầm nhầm.

Khi phóng viên Việt Nam gặp được HLV Felix Dalmas, ông đã chủ động xin lỗi vì sự vô ý của mình. Ông lý giải rằng do ốp điện thoại của phóng viên Việt Nam có hình gia đình, rất giống với của mình nên ông đã cầm nhầm mà không hề kiểm tra lại.

HLV Felix Dalmas mới 31 tuổi và sở hữu vẻ ngoài lịch lãm. Ảnh: CFA.

U22 Campuchia đã có lần đầu tiên lọt vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games. Ảnh: CFA.

Bằng sự thấu hiểu của đôi bên, sự việc được khẳng định không nghiêm trọng, thậm chí còn giúp phóng viên Việt Nam và HLV Felix Dalmas tạo lập mối quan hệ.

HLV 31 tuổi vừa cùng U22 Campuchia đánh bại U22 Malaysia 3-1, qua đó, giành tấm vé còn lại của bảng A để lọt vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 2019. Đây là thành tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá Campuchia.

Với vị trí thứ hai ở bảng A, U22 Campuchia sẽ gặp đội dẫn đầu bảng B, được quyết định bởi loạt trận diễn ra vào tối mai (5/12), trong đó tâm điểm là trận U22 Việt Nam gặp U22 Thái Lan tại SVĐ Binan vào lúc 15h00 (giờ Việt Nam).