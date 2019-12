H'Hen Niê: Từ "kẻ bại trận" tại "Next Top Model" đến Quán quân "Cuộc đua kỳ thú"

Xuất phát điểm là một người mẫu tự do, H'Hen Niê đến với "Vietnam's Next Top Model 2015" để tìm kiếm cơ hội đổi đời nhưng không may bị loại khá sớm dù rất nhiều tiềm năng. Sau thất bại này, cô gái người dân tộc Ê-đê vẫn không nản chí mà quyết tâm rèn luyện, trau dồi bản thân để tái xuất với "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017". Việc đăng quang đấu trường nhan sắc khốc liệt bậc nhất Việt Nam đã mở ra cơ hội đổi đời cho H'Hen Niê.

Bên cạnh việc được mời làm đại diện cho các nhãn hàng, top 5 Miss Universe 2018 còn trở thành khách mời thường xuyên cho các chương trình truyền hình thực tế. Dấu ấn đậm nét nhất của H'Hen Niê có lẽ là khi cô kết hợp cùng Á hậu Lệ Hằng dưới màu áo vàng để tham gia "Cuộc đua kỳ thú 2019".

Hai cô gái tưởng chừng mong manh, dễ vỡ nhưng chính ý chí kiên cường, không khuất phục trước bất kỳ thử thách khó khăn nào đã giúp team Vàng giành lấy ngôi vị Quán quân của mùa giải 2019 đầy thuyết phục.

H'Hen Niê Nie là top 9 "Vietnam's Next Top Model"

Sau thành Quán quân "Cuộc đua kỳ thú"

Trong 2 năm đương nhiệm, H'Hen Niê được mời tham gia nhiều chương trình như "Người bí ẩn"...

..."Người ấy là ai"...

..."Én Vàng"...

...."Ca sĩ bí ẩn"...

..."Quý ông đại chiến"...