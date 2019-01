Hé lộ bí mật cuộc giải cứu đội bóng Thái: Cả đội bị còng tay sau lưng, tiêm ketamine vào chân để tránh hoảng loạn

Vào tháng 6 năm ngoái, câu chuyện 12 cậu bé trong một đội bóng đá ở Thái Lan và huấn luyện viên đã bị mắc kẹt trong hang động ngập nước sâu dưới lòng đất đã thu hút sự quan tâm của cả thế giới. Cuộc giải cứu tưởng chừng như không thể đã nhanh chóng được thực hiện trong sự lo lắng, hi vọng của người nhà các cậu bé cùng toàn thể dư luận.

Mới đây, theo trang News đưa tin, trong cuốn sách "The Cave" do phóng viên tờ ABC - Liam Cochrane viết đã đề cập đến cách mà đội ngũ cứu hộ có thể đưa được cậu bé ra ngoài an toàn trong hoàn cảnh khó khăn đó. Cụ thể, sau 9 ngày trời mắc kẹt trong hang động ngập nước Tham Luang ở tỉnh Chiang Mai, 12 thiếu niên và huấn luyện viên trong đội bóng nhí đã được 2 thợ lặn người Anh phát hiện. Trong những ngày qua, mặc dù huấn luyện viên Ekapol Chanthawong đã giúp các học trò của mình sống sót bằng cách uống nước thạch nhũ và ngồi thiền. Nhưng anh vẫn lo sợ bóng tối, nước và cơn đói có thể khiến bọn trẻ xảy ra xung đột với nhau trong hang.

Đội cứu hộ triển khai các phương án giải cứu đội bóng Thái Lan

Mặc dù trước đó, giới chức Thái Lan cho biết các thành viên đội bóng nhí đã được cho mặc áo phao và đưa ra ngoài an toàn bởi các thợ lặn tinh nhuệ. Tuy nhiên, với tư cách là một người trực tiếp đưa tin từ hiện trường vụ việc, phóng viên Liam Cochrane đã tiết lộ trong sách rằng thực tế không phải như vậy.

Các bậc cha mẹ đã được an ủi phần nào khi nghe thông báo rằng các cậu bé đã học lặn, mỗi người có một ống thở riêng, còn được 2 thợ lặn dìu ở trước và sau. Bên cạnh đó, thủ tướng Thái Lan - Prayuth Chan-ocha cũng từng nói các thành viên đội bóng được cho uống loại thuốc làm giảm lo âu, căng thẳng để thuận tiện cho việc giải cứu.

Nhưng đương nhiên, Liam Cochrane viết rằng những người trong cuộc đều biết rằng việc một đứa trẻ không biết lặn có thể vượt qua quãng đường đầy bùn, nước và nhiều chướng ngại như thế là điều gần như không thể. Vì vậy, họ buộc phải cho đội bóng nhí dùng một loại thuốc an thần mạnh hơn nhiều, tiêm ketamine ở mỗi chân, còng tay, đeo mặt nạ chứa oxy với khóa silicon trên mặt để ngăn những đứa trẻ tỉnh lại và trở nên hoảng loạn; sau đó mới đưa ra ngoài.

Những thành viên trong đội bóng sau đó đã được giải cứu thành công khỏi hang

"Điều này là để đảm bảo rằng nếu bị tỉnh dậy bất ngờ dù đã được tiêm ketamine, các cậu bé cũng sẽ không cố gắng xé mặt nạ của mình, gây nguy hiểm cho cả chính bản thân và người cứu hộ", Cochrane. Ông tiếp tục giải thích: "Hai mối nguy hiểm lớn nhất dưới nước là cậu bé thức dậy và hoảng loạn, hoặc mặt nạ bị hở. Cho nên việc ngăn mặt nạ bị bong ra là mối quan tâm thường trực của đội ngũ cứu hộ".

Sau khi tất cả các cậu bé và huấn luyện viên đã được giải cứu an toàn, thợ lặn tình nguyện và cũng là cựu thành viên Hải quân Thái Lan SEAL - Saman Kunan, 38 tuổi, không may đã tử nạn do thiếu o‌xy‌ khi đặt bình oxy trong hang.

Hệ thống hang động Tham Luang hiện nay đã trở thành một "bảo tàng sống" để tưởng nhớ cho cuộc giải cứu nghẹt thở đã từng gây chấn động trong năm 2018 này.

(Theo News)