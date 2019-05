Happy Sandal Day 6.6 - Mùa hè không là thời điểm lý tưởng để “kết bạn” với sandal thì còn lúc nào nữa?

Mùa hè là thời điểm lý tưởng để thiết lập những chuyến đi chơi xa, dài ngày cùng bạn bè, cũng là thời điểm đầy khó khăn và thách thức đối với những người đổ nhiều mồ hôi. Chưa kể cơn mưa mùa hạ cũng sẽ ập đến bất chợt bất cứ lúc nào mà bạn không lường được trước. Hãy thử nghĩ xem, những lúc đó mà bạn mang theo mình những đôi giày cao gót hay sneaker bí bách thì sẽ bất tiện thế nào? Đừng bao giờ để mình bị rơi vào những hoàn cảnh như vậy bởi đơn giản thôi, thay thế bằng một đôi sandal sẽ giúp mùa hè của bạn "dễ thở" hơn rất nhiều.

Là thương hiệu giày nhựa nổi tiếng thế giới với các sản phẩm giày dép bằng nhựa, cao su không hại với môi trường, Crocs luôn được đánh giá cao nhờ sự tinh tế và nắm bắt tâm lý người dùng nhạy bén. Và mùa hè này cũng vậy, hãy xua tan những nỗi ám ảnh "chân bí bách" với những mẫu sandal vừa thời thượng, vừa tiện lợi từ Crocs.

Các sản phẩm của Crocs hầu như đều mang phong cách trẻ trung, rất đa dạng về mẫu mã, màu sắc nên phù hợp với mọi đối tượng, giới tính. Đặc biệt thương hiệu được đánh giá có thể đem lại trải nghiệm tốt nhất cho từng bước đi, mang lại cảm giác thoải mái tối ưu cho người dùng.

Các mẫu sandals ở Crocs rất đa dạng về mẫu mã, bao gồm: dép quai ngang, dép xỏ ngón, giày đế bằng, giày đế cao… giúp bạn có thêm nhiều lựa chọn phù hợp với sở thích cá nhân mình

Về màu sắc, Crocs cũng không "chừa" bất cứ màu nào, từ những màu cơ bản mang phong cách nhẹ nhàng, tinh tế như trắng, đen, nâu, xám, đến những gam màu rực rỡ, nổi bật như xanh, vàng, hồng, đỏ, cam, thậm chí cả màu neon. Bởi mẫu mã sandal của Crocs rất trẻ trung nên dù mang tone màu nào bạn vẫn sẽ cảm nhận được sự "thời thượng" trong đó.

Đó cũng là lý do mà các mẫu sandal của Crocs không bị "kén" người đi, mà ngược lại còn rất được ưa chuộng. Kim Sejeong đến từ nhóm nhạc Gugudan Hàn Quốc cũng là một gương mặt thân quen của Crocs. Và một trong những lý do để cô nàng "say như điếu đổ" Crocs bởi thương hiệu này rất biết cách "nâng niu" những đôi bàn chân ngay cả đối với những người khó tính.

Với việc sử dụng những công nghệ hiện đại, tiên tiến, Crocs luôn mang lại sự thoải mái tối đa cho người dùng nói chung cũng như Kim Sejeong nói riêng. Những bước đi đầy êm ái, nhẹ nhàng, đặc biệt thoáng khí, không bị mồ hôi là điều không chỉ riêng Kim Sejeong mà hầu như tất cả mọi người đều mong chờ và tìm kiếm trong mùa hè. Và Crocs đã thành công khi giúp người dùng có được cảm giác như vậy khi sở hữu những mẫu sandal của họ.

Chưa hết, nói Crocs "tâm lý" quả không ngoa bởi thương hiệu này cực hiểu tâm lý khách hàng của mình, minh chứng cho điều đó là chương trình sale cực khủng để chào đón mùa hè với ngày hội Sandals Day sẽ diễn ra vào ngày 6/6 tới đây. Tiết lộ lý do chọn ngày 6/6 để tổ chức ngày hội, đại diện thương hiệu chia sẻ rằng chỉ đơn giản là họ muốn đem đến cho khách hàng cơ hội để trải nghiệm những sản phẩm sandals tại Crocs với mức giá siêu ưu đãi với nhiều mẫu mã đa dạng. Đặc biệt, trong ngày này sẽ có nhiều bất ngờ cực hấp dẫn dành cho những khách hàng mua các sản phẩm sandal.

Quả là một cơ hội hay ho cho mùa hè đúng không nào? Hè này, hãy "say goodbye" với giày cao gót, giày búp bê hay sneaker bí bách và sắm ngay cho mình những đôi sandal thoáng khí, êm ái, hợp mốt để đồng hành trong mọi chuyến đi nhé!

Tiết lộ thêm cho các bạn một bất ngờ nữa, từ ngày 31/5, các bạn còn có cơ hội mua các sản phẩm của Crocs với mức giá giảm 20% - 30% khi đến bất cứ cửa hàng nào trong hệ thống 13 cửa hàng Crocs trên toàn quốc đấy!

Vậy nên, đừng mất thời gian suy nghĩ thêm nữa, hãy lên lịch "hẹn hò" với Crocs ngay đi thôi nào!

Xem thêm thông tin tại: www.fb.com/CrocsVN.