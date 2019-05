Hành trình "lão hóa ngược" của "yêu tinh ăn thịt Đường Tăng" Taeyeon (SNSD) trên show thực tế

Taeyeon trong show thực tế "Girl go to School" thời mới ra mắt cùng SNSD vào năm 2007. Khi đó, Taeyeon vẫn mang gương mặt non nớt, trẻ con nhưng lại đảm nhiệm vị trí trưởng nhóm nên các fan đã ưu ái đặt biệt hiệu cho cô là "Kid Leader"