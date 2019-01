Hai nàng thơ The Face và The Look mix đồ đỏ lung linh đón xuân

Là những gương mặt nổi bật trong hai cuộc thi đình đám The Look và The Face, Cát Tiên và Thu Anh gây chú ý không chỉ bởi nét đẹp rất "thơ" mà còn bởi gout ăn mặc cá tính.

Mùa xuân này, Cát Tiên và Thu Anh đặc biệt ưu ái các trang phục thấp thoáng nét hoài cổ nhưng vẫn không quên làm mới mẻ phong cách khi kết hợp cùng các món phụ kiện yêu thích từ thương hiệu Charles & Keith.

Dưới ánh nắng vàng ươm của ngày đầu năm, cả hai gây "choáng ngợp" khi diện các item đỏ rực rỡ.

Thay vì diện đầm cùng giày cao gót thì nàng vẫn có thể phá cách mix cùng giày bốt hợp mốt cùng túi trống cổ điển và rất "tết" của Charles & Keith.

Bên cạnh sắc đỏ thì chất liệu lụa hoặc voan mềm mại cũng truyền tải trọn vẹn nét đẹp truyền thống của cô gái Việt những ngày đầu năm.

Nếu bạn thích phong cách nữ tính và nổi bật như hot face Thu Anh thì đừng ngần ngại tô điểm thêm những món phụ kiện có tông màu của mùa xuân như vàng hoặc xanh lá nhé.

Các phụ kiện Charles & Keith dù hiện đại những vẫn có thể dễ dàng mix cùng các bộ trang phục truyền thống như áo yếm hay áo dài.

Công thức "mới toanh" hứa hẹn khuấy động dịp tết này thuộc về bộ đôi "đầm sườn xám cách tân và giày sneakers".

Nét giao thoa giữa truyền thống và hiện đại giúp mang lại sự mới mẻ trong phong cách của Cát Tiên và Thu Anh.

Bộ trang phục hoàn hảo, mái tóc búi cao gọn gàng cùng một chút son đỏ sẽ làm mọi ánh mắt đổ dồn về phía bạn trong bất kì bữa tiệc năm mới nào.

Tết này, nếu nàng vẫn còn lăn tăn không biết mặc gì để thật tỏa sáng thì đừng ngần ngại tham khảo phong cách thời trang sáng tạo của hai cô bạn cá tính này nhé.

Phụ kiện: Charles & Keith;

Trang phục: Thủy Design House, Ware House London, Oasis;

Photographer: Chanh Nguyễn.