Hai chàng "hầu gái" xinh xắn yêu kiều hết phần thiên hạ khiến anh em truy tìm info còn chị em thì khóc thét ghen tị

Thời gian vừa qua, trào lưu trai giả gái tại các sự kiện trường học đã trở nên rất phổ biến và quen thuộc. Các bạn nam không ngại ngần mặc váy lả lướt, trang điểm kiều diễm để hoàn thành nhiệm vụ, và lần nào cũng khiến cho dân mạng nói chung cùng các chị em phụ nữ nói riêng phải trầm trồ ghen tị vì ngoại hình xinh xắn đáng yêu hơn cả con gái đích thực.

Và dường như những màn giả gái này vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây lại tiếp tục xuất hiện 2 cô hầu gái phiên bản nam gây sốt MXH vì thần thái xinh yêu ngút ngàn.

2 chàng "hầu gái" mặc đồ tái chế với biểu cảm và thần thái xinh xắn, yêu kiều (Ảnh: Uyên Kiều)

Qua tìm hiểu thì đây là 2 nam sinh "đẹp gái" học lớp 12A1 THPT Đăk Mil (Đăk Nông). Nhân sự kiện Ngày hội thanh niên diễn ra vào ngày 26/3, các bạn trẻ đã sắm vai cô hầu gái để tham gia cuộc thi hoá trang vì môi trường do nhà trường phát động. Giữa dàn thí sinh mặc những bộ đồ tái chế độc đáo và lộng lẫy, 2 thanh niên này vẫn trở nên nổi bật và khác biệt vì... xinh hơn mức quy định. Nụ cười bẽn lẽn, hành động nhỏ nhẹ của các chàng trai khiến các chị em trong trường đều phải khóc thét: trời ơi người ta còn dịu dàng yêu kiều hơn cả lũ con gái đích thực như mình!.

Được biết, lớp 12A1 đã tốn cả 1 ngày để làm nên bộ trang phục hầu gái đẹp và giống thật đến vậy từ những nguyên liệu tái chế như túi ni lông, giấy, vải thừa... Còn công cuộc make up cho các "người đẹp" thì diễn ra trong khoảng 30 phút. Cuối cùng, lớp đã đạt được giải khuyến khích chung cuộc. Tuy nhiên mãi sau đó thầy giáo mới giải thích rằng đáng lẽ lớp có thể đạt giải cao hơn thế nhưng do thầy cô không nhận ra đây là trang phục tự làm vì quá đẹp mắt, cứ tưởng rằng các bạn trong lớp đã đi đặt may bên ngoài. Tuy vậy, lớp không qúa quan trọng vấn đề giải thưởng vì điều đáng quý nhất là tất cả mọi người đã có những ký ức thật vui vẻ và ấn tượng.

Cùng chiêm ngưỡng thêm những bức hình khác của 2 chàng trai "xinh xắn" này nhé!

Vẻ đẹp khiến các cô gái phát hờn (Ảnh: Hân Võ)

(Ảnh: Uyên Kiều)