Hà Anh khiến bao người rơi lệ vì chuyện đến thăm mẫu 9X vật lộn với ung thư giai đoạn cuối: "Đau quá, mẹ ơi cứu con!"

Sau khi hay tin người mẫu Kim Anh đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, cơ thể gầy rộc nằm trên giường bệnh, rất nhiều các nghệ sĩ trong làng giải trí, đặc biệt là các người mẫu đã nhanh chóng gửi lời động viên cũng như kêu gọi hỗ trợ để đồng nghiệp chữa trị. Tuy nhiên theo cập nhật mới nhất, hiện tại sức khỏe của Kim Anh đang có nhiều chuyển biến xấu.

Mới đây, sau khi vào bệnh viện thăm Kim Anh, siêu mẫu Hà Anh đã có những dòng chia sẻ đầy xúc động trên trang cá nhân. Không chỉ khán giả, ngay cả chồng Hà Anh cũng khóc khi nghe kể về câu chuyện này.

Kim Anh, cô người mẫu 9x đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư.

Cô viết: "Lên tới tầng 4 là tầng có Kim Anh ngồi, tôi đưa mắt nhìn quanh phòng. Đó là một căn phòng nhỏ với ánh đèn neon trắng nhợt, với cả chục chiếc giường kê san sát lẫn nhau. Kim Anh nằm ngay gần cửa. Kim Anh, hay chỉ còn là cái vỏ của em với chút linh hồn còn vương vất lại. Em nằm đó, chỉ còn da bọc xương, mắt nhắm nghiền như không biết gì.

Một người phụ nữ lớn tuổi, là bà ngoại của em mời chúng tôi vào, đặt hai ghế nhựa nép vào cạnh giường để mời chúng tôi ngồi. Bản thân bà ngồi xuống đất. Tôi không chịu, mời bà ngồi để mình đứng, bà nhất định không đồng ý, khẩn khoản bảo chúng tôi ngồi. Một chút sau mẹ Kim Anh bước vào, gương mặt có những nét xinh đẹp còn đọng lại của một tuổi trẻ đã qua, xen lẫn tuổi trung niên khắc khổ nhưng cũng để thấy có lẽ vẻ xinh đẹp của người mẫu của Kim Anh có lẽ được thừa hưởng từ mẹ.

Mẹ Kim Anh nhanh chóng nhận ra tôi, có lẽ theo dõi bước chân sự nghiệp của con. Cô cũng theo dõi giới thời trang, hay showbiz, đủ để nhận mặt và tên những người quen thuộc.

Tôi hỏi tình hình của Kim Anh, mắt dán vào thân hình dài và gầy guộc của Kim Anh. Người ta nói gầy da bọc xương đôi khi chỉ là để diễn tả sự rất gầy của ai đó. Nhưng đối với Kim Anh, thực sự, da bọc quanh xương là sự thực. Không có thịt, cũng chẳng có da bùng nhùng. Chỉ da bọc quanh xương căng cứng. Kim Anh nằm để tay lên bụng, nơi có khối u trướng lên to đùng. Trên đầu giường để cái bình oxy của mỗi bệnh nhân.

Mẹ Kim Anh nói, mọi lần nhập viện, Kim Anh phải nằm đất. Giờ nặng quá lại cao, nên các cô các bác nhường cho nằm giường một mình. Tôi nhìn quanh thì quả thực, 2 người nằm chung một giường, đa số kiệt sức nằm nhắm mắt. Số khác có người nhà đang xoa bóp, xoa dầu.

Siêu mẫu Hà Anh chia sẻ câu chuyện khiến nhiều người rơi nước mắt sau khi vào thăm Kim Anh trong bệnh viện.

Nước mắt tôi mấy lần chực ứa ra, nhưng tôi nhanh chóng kiềm lại. Nỗi đau của người ta đã đủ, tôi cần phải mạnh mẽ chứ không thể yếu mềm. Em và gia đình cần được tiếp thêm niềm tin, chứ không cần sự tiếc thương khóc lóc. Kim Anh bỗng cựa mình, mắt vẫn nhắm, miệng nói nhỏ "Đau quá mẹ ơi!" Gương mặt em nhăn nhó.

Bác bảo, ung thư đã vào tới xương rất đau đớn. Nhiều khi em kêu "Mẹ ơi cứu con" mà bác chỉ biết nhìn con đầy bất lực. Bác nhờ gọi cô y tá vào tiêm morphin giảm đau cho em. Tôi hỏi nhiều câu hỏi, cô gắng hiểu xem làm cách nào để giúp em đỡ đau, để được thoải mái hơn trong những ngày mà chưa biết bao giờ là ngày cuối này. Do tế bào ung thư đã di căn vào một số bộ phận nội tạng như gan, phổi, ổ bụng... vì thế Kim Anh thường xuyên được các bác sĩ theo dõi, hút dịch và tiêm thuốc giảm đau để hạn chế những cơn đau quằn quại.

Không thể đi lại và mọi sinh hoạt đều diễn ra trên giường bệnh, Kim Anh cũng gặp nhiều khó khăn trong việc giao tiếp với mọi người xung quanh. Hiện tại, mẹ ruột làm nghề xe ôm và cũng là lao động chính trong gia đình phải thường xuyên túc trực ở viện để chăm sóc con gái.

Sau hơn 60 lần hóa trị trong suốt hơn 3 năm qua, kinh tế gia đình của Kim Anh cũng cạn kiệt dù nhận được sự hỗ trợ một phần từ bảo hiểm và các mạnh thường quân".

Hà Anh còn thay mặt những mạnh thường quân, bạn bè gửi tới Kim Anh một số tiền nhỏ để cô có thêm kinh phí chống chọi với bệnh tật. Rời bệnh viện sau khi thăm cô người mẫu kém may mắn với thân hình ốm yếu trên giường bệnh, Hà Anh nức nở bưng mặt, nước mắt chảy giàn giụa. Cô hi vọng, những hoạt động thiện nguyện sẽ luôn tiếp diễn để phần nào đó thay đổi được cuộc đời của những người kém may mắn, để họ có tia hy vọng vượt qua.

"Đừng bỏ quên những người đang đau đớn vật lộn, chống chọi với cái chết, tia hy vọng chỉ còn le lói, đừng bỏ rơi họ khi họ cần đến bạn nhất… Biết muối bỏ bể, nhưng họ còn sống là còn hy vọng, ai bỏ được, cứ bỏ thôi… để gánh nặng của họ được vơi đi phần nào, dù chỉ là một bữa ăn, một nụ cười." - Hà Anh kết lại.