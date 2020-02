Giúp ích cho công việc, giải trí đa năng, bảo sao món phụ kiện này được người trẻ săn lùng đầu năm mới

Năm 2020 đã đến, thời điểm vừa là khởi đầu của một năm mới, vừa là sự khởi đầu của một thập kỷ mới. Chính bởi vậy, ngay từ khi dịp Tết Nguyên Đán vừa kết thúc, nhiều bạn trẻ đã quyết định biến năm 2020 này trở thành một năm có ý nghĩa với chính bản thân. Và để có được một năm tràn đầy hứng hởi, một kế hoạch lập ra cho năm mới và mua sắm cho mình những đồ dùng hữu ích để giúp đỡ cho mục tiêu năm nay là một điều cần thiết. "New Year, New Me", châm ngôn sống mà nhiều bạn trẻ đang thực hiện theo từng ngày chính là một động lực để bản thân trở nên tích cực hơn.



Tất nhiên, món phụ kiện không thể thiếu khi đồng hành cùng mỗi bạn trẻ trong năm nay chính là một chiếc điện thoại mới. Nhận ra được tầm quan trọng của chiếc smartphone trong việc hiện thực hóa những mục tiêu, nhiều bạn trẻ đã săn lùng bằng được chiếc Galaxy Note10 Lite, một trong những chiếc smartphone mới hứa hẹn sẽ là "người bạn đồng hành" hỗ trợ đắc lực cho công việc, quá trình học tập và giải trí của thế hệ trẻ ngày nay.

Galaxy Note10 Lite - "Người bạn đồng hành" của thế hệ trẻ

Không phải ngẫu nhiên mà Galaxy Note10 Lite được Samsung cho ra mắt ngay thời điểm đầu năm mới 2020 này. Hiểu được nhu cầu của người dùng, đặc biệt là đối tượng là những bạn trẻ năng động, Galaxy Note10 Lite hướng tới sự năng động, sự đổi mới và là nguồn năng lượng mạnh mẽ cho những suy nghĩ táo bạo của thế hệ trẻ, góp phần biến những mục tiêu "New Me" trở thành hiện thực và giúp các bạn trẻ có thêm động lực mới trong hành trình chinh phục bản thân.

Vậy Galaxy Note10 Lite có những yếu tố gì mà được nhiều bạn trẻ "săn lùng" để sở hữu tới vậy?

Hỗ trợ đắc lực cho công việc, giải trí đa năng? Chỉ Galaxy Note10 Lite mới làm được

Là một chiếc smartphone thuộc dòng Note-series, Galaxy Note10 Lite sở hữu gần như toàn bộ những tính năng độc đáo của "người anh em" Note10 và Note10+ trong một mức giá cực kỳ hợp lý, có thể kể tới như: một màn hình kích thước lớn, một thời lượng pin ấn tượng, camera chất lượng cao hay không thể thiếu chính là chiếc bút S Pen "thần thánh". Đây toàn là những tính năng hỗ trợ đắc lực cho người dùng, đặc biệt là các bạn trẻ trong quá trình học tập, làm việc, sáng tạo và giải trí.

Với một màn hình lớn, việc tận dụng màn hình này của Galaxy Note10 Lite vào công việc hàng ngày sẽ giúp người dùng tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Bạn có thể sử dụng tính năng đa nhiệm ứng dụng nhiều cửa sổ để tối ưu hóa công việc, vừa check mail, vừa viết note ghi chú lại vừa có thể lướt web cập nhật tin tức một cách dễ dàng.

Sử dụng tính năng đa nhiệm cửa sổ trên Galaxy Note10 Lite cũng cực kỳ đơn giản, bạn chỉ cần kéo từ cạnh phải màn hình ra, một loạt ứng dụng được hỗ trợ sẽ hiện ra, người dùng chỉ việc kéo thả vào khu vực được chỉ định là ứng dụng sẽ được hiển thị dưới dạng cửa sổ. Tối đa bạn có thể mở được tới 5 ứng dụng cùng lúc để thao tác, cực kỳ tiện phải không?

Không chỉ hỗ trợ cho công việc, màn hình lớn của Galaxy Note10 Lite còn cho trải nghiệm giải trí tuyệt vời. Chơi game, xem YouTube hay Netflix trên màn hình tràn cạnh này thì cứ phải là đã mắt, chỉ cần bật phim lên và tận hưởng thôi chứ còn gì nữa!

Nếu chỉ nhắc tới màn hình thì không thôi thì quả thật là thiếu sót. Là chiếc smartphone thuộc dòng Note, không thể không kể tới chiếc bút S Pen thần thánh của Galaxy Note10 Lite. Mặc dù chỉ là một phụ kiện hỗ trợ, nhưng chiếc bút S Pen này lại mang trong mình những tính năng cực kỳ hữu ích mà các bạn trẻ hoàn toàn có thể ứng dụng vào công việc hàng ngày.

Cụ thể, với bút S Pen, chúng ta có thể sử dụng để ghi chú một cách nhanh chóng với tính năng tạo ghi chú, giúp ghi lại và lưu giữ từng ý tưởng bất chợt nảy ra trong đầu. Chưa kể bút S Pen của Note10 Lite còn có khả năng biến chữ viết tay thành dạng văn bản. Thao tác viết với bút S Pen trên màn hình thậm chí còn nhanh hơn cả gõ bàn phím, vừa giúp tiết kiệm thời gian viết note, lại vừa dễ dàng chia sẻ ý tưởng tới mọi người hơn.

Ngoài ra, các "mọt sách" cũng có thể tận dụng bút S Pen của Galaxy Note10 Lite để dịch văn bản siêu tiện lợi, vừa học tập từ mới, vừa tiết kiệm được thời gian khi không cần phải tra từ điển. Chỉ cần giơ bút S Pen tới từ cần dịch là nghĩa của từ đó ngay lập tức hiện ra. Công việc đọc hiểu tiếng Anh (hay bất cứ ngôn ngữ nào) chưa bao giờ là khó khăn khi có bút S Pen của Galaxy Note10 Lite.

Chưa hết, bút S Pen mới của Note10 Lite thừa hưởng tính năng chụp ảnh không cần chạm từ "người anh em" Galaxy Note10. Selfie với Note10 Lite cùng bút S Pen luôn luôn là một điều vô cùng đơn giản, giơ bút lên và nhấn nút, tada, chúng ta đã có một bức ảnh siêu ưng ý rồi phải không nào?

Không thể phủ nhận rằng Galaxy Note10 Lite chính là một chiếc smartphone đặc biệt dành riêng cho thế hệ trẻ, giúp ích rất nhiều trong quá trình hoàn thiện bản thân "New Year, New Me". Hành trình chinh phục bản thân sẽ vẫn còn dài, và dù cho chặng đường có nhiều khó khăn thì Galaxy Note10 Lite sẽ vẫn luôn là "người bạn đồng hành" của mỗi người, mỗi bạn trẻ hướng tới một cuộc sống tích cực hơn.