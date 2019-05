Giữa rừng sao nam lách luật trốn nghĩa vụ, mỹ nam boygroup Kpop hàng đầu khăng khăng nhập ngũ dù chưa đến hạn

Sáng ngày 30/5, tờ Sports Chosun đã đưa thông tin khiến người hâm mộ Kpop bất ngờ, D.O. (EXO) sẽ nhập ngũ với tư cách lính quân sự vào ngày 1/7 tới. Mỹ nam này sinh năm 1993 và vẫn chưa đến hạn nhập ngũ nhưng lại chủ động xin được gia nhập quân đội, tiếp bước người anh cùng nhóm Xiumin. D.O. đã có thể trì hoãn nghĩ vụ tối đa 5 lần, hạn chót là đến năm 2021, khi anh chàng đã bước sang tuổi 28 nhưng nam idol này lại cương quyết nhập ngũ vào năm nay.

Hành động của D.O. được công chúng khen ngợi hết lời vì showbiz Hàn có không ít trường hợp sao nam xứ Hàn lách luật trốn nghĩa vụ như đi "cửa sau" để đăng ký học đại học và bị tố dùng chiêu thức để nhận biệt đãi trong quân ngũ. Taecyeon, Kim Jong Kook đều là những sao nam nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của công chúng vì có thái độ chủ động nhập ngũ như D.O. Hiện người hâm mộ toàn cầu của D.O. nói riêng và EXO nói chung đều đang rất sốc trước tin tức này.

Hiện SM Entertainment đã xác nhận thông tin trên và tiết lộ nam idol/diễn viên này sẽ nhập ngũ trong im lặng chứ không chào hỏi phóng viên và người hâm mộ.

D.O. cũng đã viết một bức thư gửi đến người hâm mộ toàn cầu:

"Xin chào, mình là D.O. của EXO đây. EXO-L à, các bạn chắc hẳn đang rất sốc trước tin tức này đúng không? Trái tim của mình đang nặng trĩu vì đáng lẽ mình muốn nói với các bạn trước nhưng mình lại chậm chân mất rồi. Mình để lại tin nhắn như thế này vì mình muốn nói với tất cả các bạn là mình sẽ làm thật tốt và trở lại khoẻ mạnh, an bình. Mình đã đi đến quyết định này sau khi suy nghĩ rất nhiều. Mình luốn cảm thấy vô cùng biết ơn EXO-L vì sự ủng hộ không ngừng nghỉ của các bạn. Mình hi vọng rằng những ngày trôi qua trong cuộc đời các bạn sẽ chỉ tràn ngập điều tuyệt vời, điều khiến các bạn nở nụ cười. Hi vọng các bạn luôn khoẻ mạnh nữa. Mình sẽ tự chăm sóc bản thân và trở lại chào các bạn một lần nữa. Cảm ơn các bạn nhiều".

Nguồn: Soompi, Allkpop