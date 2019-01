Áo khoác dạ màu be vốn được coi là item cơ bản mà tín đồ thời trang nào cũng nên có trong tủ đồ, và nay khi gam màu be lên ngôi, bạn sẽ càng có thêm lý do để diện item này thường xuyên hơn. Muốn diện áo khoác màu be mà không bị dừ, bí kíp đơn giản nhất chính là mix cùng quần jeans xanh cơ bản như cô nàng này.