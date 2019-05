Fan ăn mừng từ bây giờ là vừa, Taylor Swift và Katy Perry đã "thả thính" nhau công khai chỉ trong một buổi sáng

Như đã thông báo, 31/5 Katy Perry cho ra mắt MV ca khúc mang tên "Never Really Over". MV theo phong cách retro và vẫn mang màu sắc tươi trẻ như trước giờ của Katy Perry, riêng bài hát khá bắt tai với nội dung xoay quanh khoảng thời gian khó khăn sau "Witness" - album gần đây nhất nhưng không mấy được đón nhận.

Katy Perry - "Never Really Over" (Official)

Lần trở lại này có vẻ như không chỉ làm fan hài lòng mà còn có một nhân vật không-ai-ngờ-đến đã âm thầm lặng lẽ theo dõi và thích thú với ca khúc này. Không ai khác, chính là Taylor Swift - người được mệnh danh là "đối thủ không đội trời chung" với Katy Perry. Cô nàng này thậm chí còn đưa "Never Really Over" vào playlist tên Me! trên Itunes, đây là playlist cô vừa tạo nên vài ngày trước bao gồm danh sách những bài hát cô yêu thích ở thời điểm hiện tại.

"Never Really Over" ngay sau khi ra mắt đã lập tức xuất hiện trong playlist yêu thích của nữ đồng nghiệp.

Ít ai biết rằng, ngay trước đó, fan đôi bên đã nháo nhào lên sau cái like tweet mà giọng ca "Dark Horse" dành cho Taylor Swift trên Twitter. Động thái "thả thính" qua lại của 2 nàng này cho thấy mối quan hệ rạn nứt suốt nhiều năm đang dần được chữa lành. Fan vô cùng hi vọng vào một cú bắt tay lịch sử giữa 2 siêu sao nhạc pop hàng đầu thế giới này.