Erik: "Chị Hòa Minzy rất ghê gớm, tôi và Đức Phúc dù có cái tôi cao nhưng vẫn thấy sợ"

Chiều 2/3, nam ca sĩ Erik đã có mặt trong chương trình Saturday Radio số đầu tiên sau kì nghỉ Tết. Tại đây, Erik không chỉ dành thời gian chia sẻ về những kỉ niệm khi hoạt động nghệ thuật mà còn gửi tặng khán giả những ca khúc như "Sau tất cả", "Ghen", "Đừng xin lỗi nữa", "Biển tình", "Tell me you love me",... mang màu sắc Acoustic mộc mạc, giản dị.

"Sau tất cả" - Erik

"Đừng xin lỗi nữa"

Erik chia sẻ nếu năm 2016, khán giả chỉ biết tới ca khúc "Sau tất cả" chứ chưa thực sự biết mình là ai thì 2017 được coi là năm thành công rực rỡ đối với bản thân anh trong công việc. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn sau khi rời khỏi công ty quản lý cũ, phải tự lập nhiều hơn nhưng Erik luôn cảm thấy may mắn khi có cho mình một ekip tốt, luôn ở bên cạnh giúp đỡ, động viên những lúc nản lòng nhất để có thêm sức mạnh theo đuổi ước mơ.

Khi nhận được câu hỏi của một khán giả về việc có phải đa số các sản phẩm âm nhạc của Erik trong năm qua đều hợp tác với Min là bởi vì chưa đủ lực đi riêng nên phải dựa vào "đàn chị", nam ca sĩ cho biết: "Trước khi tôi chính thức debut với vai trò ca sĩ chuyên nghiệp, tôi đã được hợp tác với chị Min trong ca khúc "I Heart You" thuộc album "Yêu". Chất giọng của tôi khá khó để tìm được người hát song ca ăn ý nhưng sau khi kết hợp với chị Min lại nhận được hiệu ứng tốt của khán giả nên tôi nghĩ đây chính là người mình cần có sản phẩm chung để ra mắt. Thêm vào đó, thị trường âm nhạc Việt Nam đang có quá nhiều ca sĩ solo, việc có một cặp đôi song ca sẽ giống như làn gió mới để có nhiều sản phẩm thú vị, đa màu sắc gửi tặng khán giả".

"Mẹ yêu" - Erik

Trong quá trình hợp tác với Min, Erik cho biết bản thân học hỏi được rất nhiều điều từ đàn chị bởi Min là người rất đúng giờ, vô cùng chỉn chu, kĩ tính trong công việc.

Chia sẻ về cơ duyên nhận lời mời tham gia chương trình "Cặp đôi hoàn hảo Trữ tình và Bolero", Erik cho biết anh tham gia vì muốn khán giả biết tới mình nhiều hơn, đồng thời chứng tỏ bản thân có thực lực thể hiện được nhiều dòng nhạc khác nhau. Cũng nhờ việc tham gia chương trình mà anh có cơ hội trò chuyện và trở nên thân thiết với hai thành viên còn lại của gia đình "Hoa dâm bụt".

"Tôi nghĩ, mỗi thành viên trong gia đình "Hoa dâm bụt" vì chơi thân nên tính cách có phần giống nhau nhưng trong âm nhạc thì đều có màu sắc riêng biệt. Còn nói về việc chúng tôi chơi thân với nhau vì cùng ở một thứ hạng trong làng giải trí thì tôi cũng không quan tâm lắm. Bởi với tôi, tìm được một tình bạn thế này trong làng giải trí đã là điều đáng trân trọng vô cùng. Nếu có giận gì thì đều nói thẳng trước mặt nhau hết.

Trong nhóm, chị Hoà là người khó tính nhất, có gì giận dỗi hay không vừa ý đều nói thẳng. Tôi và Đức Phúc là người có cái tôi cá nhân khá cao, ít lắng nghe nhưng vì chị Hòa ghê gớm nên cũng thấy sợ" - Erik hóm hỉnh chia sẻ.

Erik cho biết hiện tại, bản thân đã là trụ cột kinh tế của cả gia đình, hàng tháng vẫn gửi tiền chu cấp cho bố mẹ và tiết kiệm để mua nhà. Chia sẻ về dự định sắp tới của mình, Erik chia sẻ bản thân sẽ hạn chế tham gia các chương trình truyền hình thực tế, thay vào đó là tập trung ra mắt các sản phẩm âm nhạc gửi tặng tới khán giả: "Đáng lẽ ca khúc đánh dấu sự kết hợp của tôi và anh Mr. Siro đã ra mắt từ cuối năm ngoái. Tuy nhiên, vì ca khúc "Em gái mưa" quá hot nên bản thân quyết định ém lại. Tính tới thời điểm hiện tại, tôi đã chuẩn bị xong hết tất cả phần kịch bản, cuối tháng 3 sẽ bắt đầu bấm máy và sớm gửi tới khán giả sản phẩm âm nhạc này vào cuối tháng 4 tới đây".