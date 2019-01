Em trai công nương Kate: "Cuộc sống thượng lưu không có nghĩa là miễn nhiễm với bệnh trầm cảm"

James Middleton, doanh nhân, đồng thời là em trai của công nương Kate Middleton, vừa tiết lộ về căn bệnh trầm cảm mà anh phải chống chọi kể từ năm 2016.



James im lặng chịu đựng căn bệnh suốt thời gian dài nhưng khi các triệu chứng ngày càng tồi tệ, anh buộc phải tìm đến bác sĩ. Sau đó, nhờ sự giúp đỡ y khoa và nỗ lực của bản thân, James dần phục hồi. Anh tìm lại được niềm vui sống và tự mình kể lại toàn bộ trải nghiệm trên tờ Daily Mail.

Mục đích của câu chuyện là khích lệ các bệnh nhân trầm cảm đừng bao giờ từ bỏ hy vọng vực dậy bản thân, cũng như kêu gọi ủng hộ cho các tổ chức cung cấp động vật trị liệu tâm lí. Bên cạnh đó, James còn gây xôn xao khi hé lộ về cuộc sống giàu sang nhưng không phải hoàn hảo của giới tinh hoa Anh Quốc.

James Middleton (đứng phía sau, thứ 3 từ trái qua) trong bức ảnh chụp với gia đình hoàng gia Anh

James Middleton, 31 tuổi, nghĩ rằng anh mắc bệnh trầm cảm từ năm 2016. Dù vậy, anh luôn trì hoãn việc chia sẻ với gia đình hay bạn bè thân thiết bởi bản thân đã chìm đắm "ngày càng sâu hơn vào bãi lầy tuyệt vọng".

"Tôi biết là mình may mắn được sinh ra trong giàu có và có nhiều đặc quyền trong cuộc sống. Nhưng điều đó không làm tôi miễn nhiễm với bệnh trầm cảm", James viết. "Thật khó để mô tả tình trạng đó. Không đơn giản là tôi chỉ cảm thấy buồn bã, nó giống như một bệnh ung thư của tâm hồn".

"Tôi đã không cảm nhận được niềm vui, sự hào hứng hay muốn nghĩ ngợi gì về ngày mai cả. Thứ kéo tôi ra khỏi giường vào mỗi sáng là nhịp tim đập thình thịch lo lắng. Tôi thật sự không có ý định tự tử, nhưng cũng không muốn chìm trong trạng thái tâm thần mệt mỏi này", James nhớ lại.

Hầu hết các bệnh nhân mắc bệnh tâm lí đều không nghĩ họ đang gặp vấn đề, và James Middleton cũng vậy. Anh chỉ đến bệnh viện hồi cuối năm 2017 sau khi bị rối loạn nhịp tim, do lo âu và căng thẳng kéo dài. Tại đây, em trai của công nương Kate được chẩn đoán mắc phải chứng Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) - một căn bệnh kinh niên phát ra từ lúc nhỏ và có thể kéo dài đến tuổi trưởng thành.

Kế đó James dần phục hồi nhờ việc hiểu được các triệu chứng tồi tệ mà mình đã trải qua. "Mặc dù tôi không thể nói là mình đã bình phục, nhưng với sự giúp đỡ của chuyên gia, tôi có kế hoạch để đối phó với chứng tâm lí này. Hiện tại tôi đã có lại niềm ham sống và mục đích trong cuộc đời".

"Tôi thật sự nhẹ nhõm sau khi vượt qua cơn trầm cảm suốt nhiều năm nay, bây giờ tôi có kĩ năng để đối phó với nó. Đoạn cuối của cuộc hành trình đầy tuyệt vọng này, may mắn thay, là một cái kết tươi sáng".

"Nếu tôi có thể cho bạn một lời khuyên thì đó sẽ là: It's OK not to be OK". Nói cách khác, bạn luôn có quyền cảm thấy không ổn, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ hay chạy trốn những vấn đề của mình mà hãy dũng cảm tìm kiếm sự giúp đỡ để đối diện trực tiếp với nó.

Ella - chú cún giúp em trai công nương nước Anh vượt qua nhiều vấn đề tâm lí (ảnh: Daily Mail, Instagram NV)

Vào dịp năm mới 2019, James cũng tự hào đăng lên Instagram về chú chó Ella - người bạn tuyệt vời giúp anh vực dậy sau các vấn đề tâm lí. James bày tỏ: "Làm bạn với động vật có thể giúp chúng ta nhận thức sâu sắc hơn vì giá trị của bản thân và giá trị của niềm tin, giúp ổn định cảm xúc, cải thiện việc giao tiếp và các kĩ năng xã hội. Tôi có lòng tin lớn vào những điều này; và cún Ella thật sự đã giúp đỡ tôi rất nhiều".

Kết thúc bài viết, James Middleton khẳng định sẽ hỗ trợ hết mình cho Heads Together - tổ chức từ thiện về sức khỏe tâm thần do Hoàng tử William, Công nương Kate và Hoàng tử Harry bảo trợ. Đồng thời James sẵn sàng chia sẻ thêm về câu chuyện của mình như một ví dụ truyền cảm hứng, kêu gọi người bệnh trầm cảm đừng bao giờ bỏ mặc bản thân mình.

(Theo Daily Mail)