Được hỏi có sợ bê bối YG ảnh hưởng đợt tái xuất không, Lee Hi trả lời và bị mỉa: Hoa hậu thân thiện sai lúc rồi!

Ngày 30/5 vừa qua, Lee Hi đã chính thức trở lại Kpop với mini album thứ 3 "24℃" gồm ca khúc chủ đề "NO ONE" kết hợp cùng thành viên đóng vai trò rapper trong iKON là B.I. Đây là màn comeback đầu tiên của cô sau hơn 3 năm vắng bóng kể từ album "SEOULITE" phát hành tháng 4/2016.

MV "NO ONE" – Lee Hi (ft. B.I of iKON)

Cùng ngày, cô đã có cuộc phỏng vấn ngắn chia sẻ về thời gian "ở ẩn" và sản phẩm âm nhạc mới: "Vì 3 năm mới trở lại nên tôi có nhiều mối quan ngại. Lúc chuẩn bị album, tôi chẳng cảm thấy như vậy nhưng một vài ngày gần đây thì tôi cảm giác lo lắng. Tuy nhiên, tôi thật vui khi nghĩ đến cảnh biểu diễn trước các fan".

Được hỏi rằng có sợ bê bối YG ảnh hưởng màn comeback của mình không, Lee Hi thẳng thắn: "Tôi nghĩ có nhiều người đang trông đợi vào âm nhạc của mình bất chấp chuyện bê bối YG nên tôi không quan tâm. Ông Yang Hyunsuk cũng rất thích "NO ONE". Ông ấy bảo tôi phải làm việc thật chăm chỉ trong đợt quảng bá này".

Với câu trả lời trên, netizen Hàn đã trổ tài đọc vị tâm tư của Lee Hi. Họ cho rằng miệng nói vậy thôi chứ Lee Hi cũng bồn chồn khi YG xảy ra loạt chuyện không mấy tích cực trong thời gian qua, mỉa mai cô đang vờ làm hoa hậu thân thiện. Đồng thời, cô cũng được khuyên rời YG khi hết hợp đồng để không lãng phí tài năng:

– "Không, tôi nghĩ cô nên lo lắng thì đúng hơn".



– "Dù có lo lắng thì sao mà dám nói ra, có câu "Đừng vạch áo cho người xem lưng" mà".



– "Cô này bị YG tẩy não à?".



– "Tôi quá bàng hoàng khi biết cô ta không lo lắng khi công ty vướng vào loạt bê bối môi giới mại dâm, hối lộ cảnh sát".



– "Làm hoa hậu thân thiện sai thời điểm rồi. Chạy khỏi YG ngay khi hết hợp đồng đi".



Lee Hi nhận phản ứng tiêu cực từ netizen Hàn khi tuyên bố không quan tâm chuyện bê bối YG

Về thành tích ban đầu sau khi tái xuất, Lee Hi nhận hơn 3,1 triệu lượt xem và hơn 500 nghìn lượt thích cho MV "NO ONE" trên YouTube. Ngoài ra, cô còn đạt hạng nhất tại 6/7 BXH nhạc số trong nước bất chấp bị nhiều netizen tuyên bố tẩy chay sản phẩm âm nhạc mới. Nhìn chung, Lee Hi vẫn khá thành công dù gặp kha khá bất lợi.

