Đừng tự nhận là dân sành dưỡng da nếu chưa biết những brand châu Âu xịn xò sau

Augustinus Bader The Cream (Giá gốc: 1.860.000VNĐ): Augustinus Bader chỉ có hai sản phẩm duy nhất là The Cream và The Rich Cream. Cả hai đều chứa bơ hạt mỡ, squalane và tất nhiên là TFFC-8 nhưng ở nồng độ khác nhau. Nếu bạn bị bỏng nặng do cháy nắng, The Rich Cream là cứu tinh dành cho bạn. Nếu bạn sở hữu làn da hỗn hợp, The Cream sẽ phù hợp hơn.